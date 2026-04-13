Macron anuncia una cumbre junto a Reino Unido para “restaurar la navegación" en Ormuz

Francia mueve ficha para “restaurar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que organizará "en los próximos días" una cumbre junto a Reino Unido para abordar una posible "misión pacífica multinacional" para favorecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El anuncio de Macron llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo a la vía tras el fracaso de las negociaciones con Irán en Pakistán.

"En lo relativo al estrecho de Ormuz, organizaremos en los próximos días, junto a Reino Unido, una conferencia con los países preparados para contribuir junto a nosotros a una misión pacífica multinacional destinada a restaurar la libertad de navegación en el estrecho", ha indicado a través de un mensaje en redes sociales.

Misión “defensiva”

Así, Macron ha subrayado que se trataría de una misión "estrictamente defensiva" y "separada de las partes en conflicto". En la misma línea, ha explicado que "sería desplegada en cuanto lo permitieran las circunstancias", sin más detalles sobre fechas o posibles participantes en esta misión.

“El acuerdo debe proporcionar a la región un marco sólido que permita a todos vivir en paz y seguridad. A tal fin, todos los temas fundamentales deben abordarse a través de soluciones duraderas: las actividades nucleares y balísticas de Irán, sus acciones desestabilizadoras en la región, y la necesidad de restablecer lo antes posible la navegación libre e ininterrumpida a través del estrecho de Ormuz. También se debe garantizar que Líbano regrese al camino de la paz en pleno respeto a su soberanía e integridad territorial", ha explicado.