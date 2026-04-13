Egoera geopolitikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Macronek goi-bilera iragarri du, Erresuma Batuarekin batera, Ormuzen "nabigazioa berrezartzeko"

Frantziako liderrak adierazi du misioa “erabat defentsiboa” izango litzatekeela eta “gatazkan dauden aldeetatik bereizia”. Goi-bilera “datozen egunetan” egingo da.

Emmanuel Macron, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Gobernuak pausoa eman du Ormuzko itsasartean “nabigazio askatasuna berrezartze” aldera. Emmanuel Macron presidenteak astelehen honetan iragarri du “datozen egunetan” goi-bilera antolatuko duela, Erresuma Batuarekin batera, itsasartean nabigazio askatasuna bermatzeko, “misio baketsu multinazional” baten bidez.

Macronen iragarpena iritsi da AEBetako presidenteak, Donald Trumpek, Iranekin izandako negoziazioek huts egin ostean.

“Ormuzko itsasarteari dagokionez, datozen egunetan, Erresuma Batuarekin batera, goi-bilera antolatuko dugu. Parte hartzeko prest dauden herrialdeekin arituko gara, eta misio baketsu multinazionala izango da, helburu izango duena nabigazio askatasuna berrezartzea”, adierazi du sare sozialetan argitaratutako mezu batean.

Misio “defentsiboa”

Macronek azpimarratu duenez, misioa “erabat defentsiboa” izango litzateke, baita “gatazkan dauden aldeetatik bereizia” ere. Horrela, azaldu du “egoerak ahalbidetzen duenean” hedatuko litzatekeela, nahiz eta ez duen datarik edo parte-hartzaile posibleei buruzko xehetasunik eman.

“Akordioak eskualdeari oinarri sendoa eman behar dio, guztiek bakean eta segurtasunean bizi ahal izan dezaten. Horretarako, funtsezko gai guztiak irtenbide iraunkorren bidez landu behar dira: Irango jarduera nuklearrak eta balistikoak, eskualdean dituen jarduera desegonkortzaileak, eta ahalik eta azkarren Ormuzko itsasartean zehar nabigazio askea eta etenik gabea berrezartzeko beharra. Halaber, bermatu behar da Libano bakearen bidera itzul dadila, bere subiranotasuna eta lurralde-osotasuna erabat errespetatuz”, azaldu du.

Trumpek esan du "ontzi asko" AEBra doazela. AEBk eta Iranek ohartarazi dute Ormuzera hurbiltzen diren ontziek su-etena urratzen dutela
Politika Munduko albisteak

X