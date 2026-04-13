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Péter Magyar espera una transición corta y rápida en Hungría tras ganar las elecciones

"El presidente de Hungría debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo", ha señalado Magyar, quien también ha anunciado que cuando esté en el Gobierno propondrá que su país vuelva a unirse a la Corte Penal Internacional (CPI), que el hasta ahora jefe del Ejecutivo, el ultranacionalista Viktor Orbán, abandonó el año pasado.
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El presidente de Hungría Péter Magyar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Peter Magyarrek trantsizio "labur eta azkarra" espero du Hungarian
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Agencias | EITB

Última actualización

El ganador de las elecciones legislativas del domingo en Hungría, el opositor conservador Péter Magyar, ha asegurado este lunes en Budapest que espera una transición "corta y rápida" para asumir el Gobierno lo antes posible tras derrotar al primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán.

"El presidente de Hungría (Tamás Sulyok), que es un títere (de Orbán), debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo", ha señalado Magyar en su primera rueda de prensa tras ganar los comicios con una mayoría superior a los dos tercios de escaños.

"No tenemos tiempo que perder, el país fue robado y endeudado. Somos el país más pobre y corrupto de la UE ahora. Los húngaros han votado por el cambio. Tuvimos que cambiar el régimen, porque el país fue dirigido por un grupo criminal organizado", ha afirmado el futuro primer ministro de Hungría.

En ese sentido, Magyar ha señalado que las autoridades de Viktor Orbán están destruyendo en estos momentos documentos a gran escala para encubrir sus actos de los últimos 16 años, incluyendo acuerdos secretos firmados por el Gobierno.

En cuanto a sus planes para el Ejecutivo que encabeza, Magyar ha destacado firmar el acceso de Hungría a la Fiscalía Europea, crear una "Oficina de Recuperación de Activos" para encontrar los fondos malversados por el sistema de Orbán, así como limitar la jefatura del Gobierno a dos mandatos de cuatro años. 

El nuevo Gobierno propondrá el retorno de Hungría al CPI

Magyar ha anunciado que cuando esté en el Gobierno propondrá que su país vuelva a unirse a la Corte Penal Internacional (CPI), que el hasta ahora jefe del Ejecutivo, el ultranacionalista Viktor Orbán, abandonó el año pasado. 

"Ya no podemos detener el proceso (de salida), que concluirá en mayo (próximo)", ha dicho el líder conservador, ganador de las elecciones legislativas del domingo, sobre la salida de Hungría de la CPI. "Pero vamos a solicitar de nuevo la adhesión de Hungría a la CPI", ha agregado Magyar en una rueda de prensa internacional celebrada en Budapest ante decenas de periodistas de todo el mundo.

Hungría Internacional

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