Peter Magyarrek espero du trantsizio "labur eta azkarra" izatea

Peter Magyarrek espero du trantsizio "labur eta azkarra" izatea

hungaria
Hungariako presidentea, Péter Magyar. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Peter Magyarrek, Hungariako hauteskundeetako irabazleak, esan du trantsizio "labur eta azkarra" espero duela, Gobernua lehenbailehen hartzeko, Viktor Orban lehen ministro ultranazionalista garaitu ostean.

"Hungariako presidenteak (Tamas Sulyok), Orbanen txotxongilo denak, Parlamentua deitu behar du, beranduenez 30 eguneko epean. Lehenbailehen egiteko eskatzen diot, maiatzaren 12ra arte ez itxaroteko", adierazi du Magyarrek hauteskundeak irabazi ostean eman duen lehen prentsaurrekoan.

"Ez dugu denborarik galtzeko, herrialdea lapurtu eta zorpetu dute. EBko herrialderik pobreena eta ustelena gara orain. Hungariarrek aldaketaren alde bozkatu dute. Erregimena aldatu behar izan dugu, orain arte antolatutako talde kriminal batek zuzendu duelako herrialdea", nabarmendu Hungariako lehen ministro izango denak.

Ildo horretan, Magyarrek adierazi du Viktor Orbanen agintariak "dokumentu garrantzitsuak" suntsitzen ari direla "azken 16 urteetan burututako ekintzak estaltzeko"; Gobernuak sinatutako akordio sekretuak, tartean.

Gobernu berrirako dituen planei dagokienez, Magyarrek azpimarratu du Hungariak Europako Fiskaltzan sartzea sinatuko duela, "Aktiboak Berreskuratzeko Bulegoa" sortuko duela Orbanen sistemak bidegabe erabili zituen funtsak aurkitzeko, eta Gobernuaren buruzagitza lau urteko bi agintalditara mugatuko duela. 

Hungaria Nazioarteko Zigor Auzitegira itzultzea proposatuko du

Magyarrek iragarri duenez, Gobernura iristen denean, berriro Nazioarteko Zigor Auzitegian sartzea proposatuko du; izan ere, orain arteko gobernuburuak, Viktor Orbanek, hortik ateratzea erabaki zuen iaz. 

"Jada ezin dugu irteera prozesua geldiarazi", esan du, "baina Hungaria berriro Nazioarteko Zigor Auzitegira batzeko ahalegina egingo dugu", gaineratu du Magyarrek, Budapesten egindako agerraldian.

Zure interesekoa izan daiteke

Peter Magyar, Orbanen nagusitasunari amaiera eman dion kontserbadorea

Arlo ekonomikoan modernizatzaile, eta sozialean, kontserbadore, Magyar gai izan da bere inguruan biltzeko ofizialismoan jada gustura ez zeuden horiek, bai eta oposizio liberala eta, are, progresista ere, Orbanen eta haren Fideszen 16 urteko agintearen ostean, aldaketa gosez zirenak, guztiak ere. Ustelkeriaren kontrako diskurtso indartsuarekin, erakundeak "garbitzera" dator, funts europarrak berreskuratzera eta ekonomia biziberritzera. 

