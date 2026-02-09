Hauteskundeak
Takaichi lehen ministroak nagusitasunez irabazi du Japonian, eta immigrazioaren aurkakoek gora egin dute

Kontserbadoreen buruak bi hereneko gehiengoa lortu du eta bere politikak aurrera atera ahal izango ditu. Orain arte indar gutxi izan duten bi alderdik ezustekoa eman dute: Sanseito ultraeskuindarrak eta Team Miraik.

Tokyo (Japan), 08/02/2026.- Japan's Prime Minister Sanae Takaichi, leader of the ruling Liberal Democratic Party (LDP), during an interview with local media in front of a board displaying the names of LDP candidates, at the LDP headquarters on general election day in Tokyo, Japan, February 8, 2026. (Japón, Tokio) EFE/EPA/Kim Kyung-Hoon / POOL

EITB

Azken eguneratzea

Sanae Takaichi Japoniako lehen ministroaren Alderdi Liberal Demokratikoak (PLD) nagusitasun handiz irabazi ditu igandeko hauteskunde orokorrak, Behe Ganberako 465 eserlekuetatik 316 eskuratuta.

Proportzio horri esker, bi heren baino gehixeagoko gehiengoa lortu du agintari kontserbadore eta ultranazionalistaren alderdiak, eta horrek bide emango dio haren politikak aurrera ateratzeko. Bakarrik eta nagusitasunez gobernatu ahal izango du, nahiz eta Goi Ganberak ez onartu.

Sanae Takaichiren garaipen handiaz harago, Japoniako hauteskundeek bestelako nobedadeak utzi dituzte. Behin betiko emaitzen zain, zenbaketa ez ofizialak erakutsi du orain arte indar gutxi izan duten bi alderdi hazi egin direla: immigrazioaren aurkako Sanseito alderdiak eta Team Miraik, adimen artifizialaren eta robotikaren garapenaren aldekoak.

Ezusteko handia

Takahiro Anno AA ingeniariak gidatuta, Team Mirai (Etorkizuneko taldea, japonieraz) alderdiak Behe Ganberan ordezkaririk ez izatetik 11 eserleku izatera pasatuko litzateke igandeko hauteskundeen ostean.

Alderdiak etorkizun teknologikoa defendatzen du, robotikara eta adimen artifizialera bideratua, herrialdea jasaten ari den eskulan eskasiaren konponbide gisa. Izan ere, biztanleria zaharreneko munduko herrialdeetako bat da Japonia: 65 urtetik gorakoak populazioaren ia heren bat dira.

Immigrazioaren aurkakoa

Bestalde, immigrazioaren aurkako posizioek pisu handia hartu dute Japonian. Sanseito alderdi ultraeskuindarrak 15 eserleku lortu ditu lehen datuen arabera, orain arte Behe Ganberan zituen bi eserlekuen aurrean. Kontuan hartu behar da, gainera, Sanae Takaichik jarrera kritikoa duela immigrazioaren aurrean.

Sanseito alderdia 2020an sortu zen, Sohei Kamiyak bultzatua. Donald Trump AEBko presidentearen 'America First' mugimenduan oinarritu da. Japoniak azken urteotan izan duen atzerritarren eta turismoaren gorakadaren aurrean nazio-esentziara itzultzea defendatzen du alderdiak.

