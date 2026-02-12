VIOLENCIA MACHISTA
Gisèle Pelicot en su primera entrevista tras el juicio: "Avergonzarse es sufrir una doble pena"

Euskaraz irakurri: Gisele Pelicotek lotsa bere bortxatzaileek sentitu behar dutela esan du epaiketa ondoren emandako lehen elkarrizketan
El corresponsal en París, Xabier Ormazabal, ha seguido la entrevista concedida por Pelicot. Ella no se arrepiente de hacer el juicio con las puertas abiertas y dice que la vergüenza la deben sentir sus violadores. El martes publicará el libro 'Y la alegría de vivir'. 

Juicios Francia Violencia machista Víctimas de violencia machista Internacional

X