INDARKERIA MATXISTA
Lotsa bortxatzaileek sentitu behar dutela esan du Gisele Pelicotek epaiketa ondoren emandako lehen elkarrizketan

Xabier Ormazabal Parisko korrespontsalak Pelicotek emandako elkarrizketa jarraitu du. Ez da damutzen epaiketa ateak zabalduta egiteaz eta lotsa bere bortxatzaileek sentitu behar dutela dio. Asteartean 'Eta bizipoza' liburua kaleratuko du.

