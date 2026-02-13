Kallas critica que la Junta de Paz "no refleja" la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha criticado este viernes que la Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no refleja" la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó en noviembre la creación de esta entidad encargada de controlar el alto el fuego en la Franja.

"Es cierto que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas preveía una Junta de Paz, pero también preveía que fuera limitada en el tiempo hasta 2027, preveía que los palestinos tuvieran voz y también se refería a Gaza, mientras que la Junta de Paz, tal y como la define la Carta, no se refiere a ninguna", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en un debate en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Estas declaraciones han llegado en respuesta al embajador de Estados Unidos ante el organismo, Mike Waltz, quien en la misma conversación ha recordado que la Junta de Paz se creó en una votación del Consejo de Seguridad de la ONU con votos tanto de Pakistán como de Reino Unido o Francia.

Este mismo viernes, la Comisión Europea ha expresado que tiene "una serie de dudas sobre distintos elementos de la carta de la Junta de Paz", en concreto sobre su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas.

En ese sentido, la responsable de Exterior europea ha alertado de que el Consejo de Seguridad de la ONU "no funciona como debería", entre otros motivos, porque no existe "rendición de cuentas" y porque "hay países que están por encima" del Derecho Internacional. Por ello, ha defendido la necesidad de reformar el sistema multilateral para que todos los países “sean iguales”.

Kallas ha defendido que, si existen unas reglas y "alguien las incumple, incluso los países más poderosos", debe de haber "algún tipo de rendición de cuentas" para ellos, y ha recordado que el actual orden internacional se estableció "después de la Segunda Guerra Mundial, y se tuvo en cuenta todo lo que estaba sucediendo entonces".

Esas normas ya "no le sirven al mundo", ha afirmado en alusión al Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, tienen poder de veto, lo que impide que se adopten sanciones contra ellos cuando no cumplen con los principios de la Carta de la ONU, entre otros asuntos.