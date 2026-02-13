Bake Batzordeak ez du NBEko Segurtasun Kontseiluaren ebazpena islatzen, Kallasen ustez
Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkariak ohartarazi du NBEko Segurtasun Kontseiluak ez duela behar bezala funtzionatzen "legearen gainetik dauden herrialdeak daudelako".
Kaja Kallas Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkariak ostiral honetan kritikatu duenez, Donald Trump AEBko presidenteak sortutako Bake Batzordeak ez du Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren ebazpena islatzen.
"Egia da Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren ebazpenak bake batzorde bat aurreikusten zuela, baina 2027ra arte mugatua izango zena. Gainera, palestinarrek ahotsa izatea aurreikusten zuen, eta Gazaz ere ari zen; Bake Batzordeak, berriz, Gutunak definitzen duen bezala, ez du bat ere aipatzen", adierazi du Europako diplomaziaren buruak Municheko Segurtasun Konferentzian izandako eztabaidan.
Adierazpen horiek Mike Waltz Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadoreari erantzunez egin ditu. Azken horrek, bere aldetik, gogora ekarri du NBEko Segurtasun Kontseiluaren bozketa batean sortu zela Bake Batzordea, besteak beste, Pakistanen, Erresuma Batuaren eta Frantziaren aldeko botoak jasota.
Ostiral honetan bertan, Europako Batzordeak adierazi du "zalantzak" dituela "Bake Batzordearen Gutunaren hainbat elementuri buruz"; horren irismenari, gobernantzari eta Nazio Batuen Gutunarekin duen bateragarritasunari buruz, hain zuzen ere.
Ildo horretan, Europako Kanpo Harremanetarako arduradunak ohartarazi duenez, NBEko Segurtasun Kontseiluak "ez du behar bezala funtzionatzen", besteak beste, "herrialde batzuk Nazioarteko Zuzenbidearen gainetik daudelako". Hori dela eta, sistema aldeaniztuna erreformatzeko beharra defendatu du, herrialde guztiak "berdinak" izan daitezen.
Kallasen aburuz, arau batzuk badaude eta "norbaitek urratzen baditu, baita herrialde boteretsuenek ere", "nolabaiteko kontu-ematea" egon behar da haientzat, eta gogora ekarri du nazioartearen egungo ordena "Bigarren Mundu Gerraren ondoren" ezarri zela, "eta orduan gertatzen ari zen guztia kontuan hartu zela".
Hala ere, arau horiek "ez dute gaur egungo mundurako balio", adierazi du Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluari erreferentzia eginez; izan ere, NBEko kide iraunkorrek (AEB, Errusia, Txina, Frantzia eta Erresuma Batua) beto ahalmena dute, eta horrek eragotzi egiten du zigorrak ezartzea, besteak beste, NBEren Gutunaren printzipioak betetzen ez dituztenean.
