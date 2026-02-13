Merz urge a fortalecer Europa y a reparar la relación con EE. UU. en la era de grandes potencias

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha planteado fortalecer Europa, al considerar que las grandes potencias ignoran el derecho internacional y es crucial reparar la relación transatlántica.

En la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que reúne a 200 jefes de Estado y de Gobierno y ministros de 120 países, el canciller germano ha realizado una llamada de atención a los europeos. Esta cita posibilita innumerables contactos bilaterales y reuniones informales, como los que mantuvieron por separado el propio Merz con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Merz ha subrayado que el mundo vive una era marcada por el comportamiento de "grandes potencias" que no respetan el derecho internacional: "El orden internacional basado en derechos y reglas está siendo destruido. Me temo que tenemos que decirlo todavía más claramente: este orden, por imperfecto que fuera incluso en sus mejores tiempos, ya no existe”.

Además, el canciller ha puesto de manifiesto su apego por la Alianza Atlántica y por mantener una relación fructífera con EE. UU., aunque los últimos meses hayan estado marcados por la tensión sobre Groenlandia.

“Reparemos la confianza transatlántica y reavivémosla juntos", ha reclamado Merz a los "amigos" de EE. UU., entre los que se encontraban Rubio y un grupo de cuarenta representantes del Congreso estadounidense.

"Desde hace tres generaciones ha sido la confianza entre aliados, socios y amigos lo que ha hecho de la OTAN la más fuerte de las alianzas de todos los tiempos. Europa conoce el valor de esto", ha apuntado Merz, que ha destacado que EE. UU. estará al límite si asume en solitario todos los retos de los nuevos tiempos de la política internacional.

A Zelenski, a quien Trump urge a cerrar un acuerdo con Rusia y a celebrar elecciones presidenciales antes del verano, lo han arropado diversos líderes internacionales, quienes han abordado con él cómo apoyar al sector energético de Ucrania, principal objetivo de los últimos bombardeos rusos este invierno.

Por su parte, Rubio, que intervendrá el sábado en la conferencia de Múnich, ha explicado en su cuenta de X que el fortalecimiento de la asociación entre EE. UU. y Europa fue uno de los asuntos que abordó con Merz, aunque también trataron en su reunión otros asuntos urgentes como avanzar en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El francés Emmanuel Macron, uno de los líderes que participaron en esa cita con el presidente ucraniano, ha expresado en su intervención su intención de "restablecer un canal de comunicación con Rusia con total transparencia".