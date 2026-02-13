Municheko Segurtasun Konferentzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europa indartzeko eta AEBrekiko harremana bideratzeko deia egin du Merzek, potentzia handien garaian

Alemaniako kantzilerrak europarren aldeko deia egin du Municheko Segurtasun Konferentziaren (MSC) irekiera ekitaldian. 120 herrialdetako 200 estatuburu, gobernuburu eta ministro biltzen ditu hitzordu garrantzitsu horrek.

Munich (Germany), 13/02/2026.- German Chancellor Friedrich Merz (C) with French President Emmanuel Macron (R) and British Prime Minister Keir Starmer during a meeting at the 62nd Munich Security Conference on February 13, 2026 in Munich, Germany. The conference, which brings together government leaders, security experts and defence ministers, is taking place at a time when the traditional western political and military alliance is facing rupture due to the policies of U.S. President Donald Trump. (Alemania) EFE/EPA/Kay Nietfeld / POOL
Municheko Segurtasun Konferentzia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Munduko potentzia handiek nazioarteko zuzenbideari muzin egiten dioten unean Europa indartzeko deia egin du Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak, harreman transatlantikoa konpontzea erabakigarria dela iritzita.

Municheko Segurtasun Konferentziaren (MSC) irekieran, europarrei arreta eskaintzeko deia egin du Alemaniako kantzilerrak. 120 herrialdetako 200 estatuburu, gobernuburu eta ministro biltzen dituen hitzordu horrek aldebiko kontaktu eta bilera informal ugari ahalbidetzen ditu, hala nola, Merz bera Volodímir Zelenski Ukrainako presidentearen artean izandako topaketa edota Marco Rubio AEBko Estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa.

Merzek azpimarratu du munduko potentzia handien portaerak baldintzatutako aro batean murgilduta gaudela, nazioarteko zuzenbidea errespetatzen ez duena: "Eskubide eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena suntsitzen ari gara. Beldur naiz oraindik argiago esan behar dugula: ordena hori, bere garairik onenetan ere inperfektua izan arren, ez da existitzen jada".

Gainera, Alemaniako kantzilerrak agerian utzi du Aliantza Atlantikoarekiko eta AEBekiko harreman emankorra izatearekiko duen atxikimendua. Azken hilabeteotan, ordea, Groenlandiarekiko jarrerak, adibidez, nabarmen zaildu ditu harremanak.

"Konpon dezagun konfiantza transatlantikoa eta berpiztu dezagun elkarrekin", eskatu die Merzek AEBko "lagunei", aurrean Marco Rubio bera eta AEBko Kongresuko berrogei ordezkariko talde bat zituela.

"Duela hiru belaunalditik hona , aliatuen, bazkideen eta lagunen arteko konfiantza izan da NATO garai guztietako aliantzarik indartsuena bihurtu duena. Europak badaki horren balioa ", esan du Merzek , eta nabarmendu du AEB mugan egongo dela nazioarteko politikaren garai berrietako erronka guztiak berak bakarrik bere gain hartzen baditu.

Zelenskik, nazioarteko hainbat buruzagiren babesa jaso du, eta Ukrainako energia sektorea nola babestu aztertu dute, negu honetan Errusiak egindako azken bonbardaketen helburu izan baita. Trumpek, Errusiarekin akordioa sinatzeko eta uda aurretik presidentetzarako hauteskundeak egiteko eskatu dio behin eta berriro azkenaldian.

Bestalde, Rubiok, larunbatean Municheko konferentzian parte hartuko duenak, X sare sozialean azaldu duenez, AEBren eta Europaren arteko elkarkidetza indartzea izan da Merzekin jorratutako gaietako bat, nahiz eta bere bileran premiazko beste gai batzuk ere jorratu dituzten, hala nola Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerrari amaiera emateko ahaleginetan aurrera egitea.

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, berriz, "Errusiarekin komunikazio bidea berrezartzeko" asmoa agertu du, Ukrainako presidentearekin izandako bileraren ondoren.

Europa Europar Batasuna Ameriketako Estatu Batuak Alemania Errusia-Ukraina gerra Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

LONDON (United Kingdom), 13/02/2026.- Supporters of Palestine Action hold banners outside Royal Courts of Justice as they celebrate winning a legal challenge against the decision to proscribe the group under anti-terrorism laws, in London, Britain, 13 February 2026. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Erresuma Batuko Justiziak legez kanpokotzat jo du Palestine Action taldea debekatu izana

Londresko Auzitegi Goreneko hiru epaileek adierazi dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko. Betoa indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu dituzte.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X