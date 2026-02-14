Zelenski dice que dividir Ucrania no traerá una paz real
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado este sábado que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y ha comparado la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.
"Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra", ha dicho Zelenski en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en una aparente referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Dombás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.
El presidente ucraniano ha afirmado que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EE. UU. tengan éxito, y ha confirmado que tiene previsto reunirse este mismo sábado en Múnich con el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra.
"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EE. UU. y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra", ha añadido el presidente ucraniano.
"Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo", ha añadido Zelenski, que se ha mostrado dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de EE. UU. Donald Trump.
Te puede interesar
Merz urge a fortalecer Europa y a reparar la relación con EE. UU. en la era de grandes potencias
En la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que reúne a 200 jefes de Estado y de Gobierno y ministros de 120 países, el canciller germano ha realizado una llamada de atención a los europeos.
Kallas critica que la Junta de Paz "no refleja" la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior también ha alertado de que el Consejo de Seguridad de la ONU "no funciona" porque "hay países por encima de la ley".
EE. UU. suaviza aún más las restricciones para petroleras en Venezuela, incluida Repsol
Los nuevos permisos expedidos permitirán optar por la producción petrolífera a gran escala a empresas como Eni, Chevron, BP o Shell, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ya avanzó que la empresa ya estaba preparada para "invertir con fuerza en Venezuela".
La UE, en contacto con sus socios humanitarios ante la "dramática situación" en Cuba
Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento de combustible, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla, a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas, tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.
La Justicia británica declara ilegal haber prohibido al grupo propalestino Palestine Action
Los tres jueces del Superior han señalado que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza "métodos delictivos" para realizar sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser clasificados como terroristas. Desde la entrada en vigor del veto, más de 2700 personas han sido detenidas por su respaldo a Palestine Action, muchas de ellas adultos mayores arrestados por el simple hecho de llevar una pancarta expresando su apoyo.
Las borrascas Nils y Oriana causan estragos en el sur de Europa
Inundaciones, rachas de viento que superan los 150 km/h, miles de personas sin electricidad... Son algunas de las incidencias que las borrascas Nils y Oriana han dejado en el sur de Europa durante las últimas horas. Este inicio de año está marcado en Europa por un intenso "tren de borrascas" atlánticas, con temporales de alto impacto.
Trump anula el dictamen de Obama que limitaba la emisión de gases de efecto invernadero
El presidente estadounidense señala que la medida “reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares”.
Gisèle Pelicot en su primera entrevista tras el juicio: "Avergonzarse es sufrir una doble pena"
El corresponsal en París, Xabier Ormazabal, ha seguido la entrevista concedida por Pelicot. Ella no se arrepiente de hacer el juicio con las puertas abiertas y dice que la vergüenza la deben sentir sus violadores. El martes publicará el libro 'Y la alegría de vivir'.
La UE apunta a la "simplificación normativa" para impulsar la economía
La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha garantizado esfuerzos para simplificarla normativa comunitaria, pero también ha pedido compromisos para recortar las muchas "capas" de legislación nacional.