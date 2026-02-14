Zelenski dice que dividir Ucrania no traerá una paz real

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado este sábado que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y ha comparado la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.

"Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra", ha dicho Zelenski en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en una aparente referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Dombás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.

El presidente ucraniano ha afirmado que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EE. UU. tengan éxito, y ha confirmado que tiene previsto reunirse este mismo sábado en Múnich con el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra.

"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EE. UU. y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra", ha añadido el presidente ucraniano.

"Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo", ha añadido Zelenski, que se ha mostrado dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de EE. UU. Donald Trump.