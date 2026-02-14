Municheko Segurtasun Konferentzia
Zelenskik esan du Ukraina erdibitzeak ez duela benetako bakerik ekarriko

AEBk bultzatzen dituen bake-negoziazioek arrakasta izan dezaten ahal duen guztia egiteko prest agertu da Ukrainako presidentea, baita hauteskundeak berehala deitzeko ere, bi hilabeteko su-etena bermatzen bada.
MUNICH (Germany), 14/02/2026.- Ukraine President Volodymyr Zelensky speaks during the 62nd Munich Security Conference (MSC) at the hotel 'Bayerischer Hof', in Munich, Germany, 14 February 2026. The 62nd Munich Security Conference, running from 13 to 15 February 2026, is expected to host around 50 world leaders. (Alemania, Ucrania) EFE/EPA/RONALD WITTEK

Volodimir Zelenski, Ukrainako presidentea. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak larunbat honetan adierazi duenez, Errusia pozteko Ukraina erdibitzeak ez du benetako bakerik ekarriko. Testuinguru horretan, Errusiaren egungo inbasioak sortutako egoera Europak II. Mundu Gerraren bezperan bizi izan zuenarekin alderatu du, Alemania naziak Txekoslovakia inbaditu zuenekoarekin, hain zuzen ere.

"Pozgarria izango litzateke Ukraina zatituta gerra amaitu daitekeela sinestea, Txekoslovakia erdibitzeak Europa gerra handi batetik salbatuko lukeela sinestea ilusionagarria izan zen bezala", esan du Zelenskik Municheko Segurtasun Konferentzian. Horrela, aipamena egin dio Donbass eskualde osoa Errusiaren esku uzteko eskakizunari, oraindik kontrolpean ez duen Donetsk hiria barne.

AEBk bultzatutako bake negoziazioek arrakasta izan dezaten Ukraina ahal duen guztia egiteko prest dagoela adierazi du Ukrainako presidenteak, eta larunbat honetan bertan Marco Rubio AEBko Estatu idazkariarekin biltzeko asmoa duela baieztatu du, gerrari amaiera emateko prozesuaren inguruan hitz egiteko, besteak beste.

"Proposamen sendoak ditugu AEBrekin eta Europarekin sinatzeko. Segurtasun bermeei buruzko akordioa gerrari amaiera emateko edozein akordio baino lehen etorri behar dela uste dugu", gaineratu du Ukrainako presidenteak.

"Bi hilabeteko su-etena bermatu eta hauteskundeak deituko ditugu", gaineratu du Zelenskik. Ildo horretatik, hauteskundeak berehala deitzeko prest agertu da, Donald Trump AEBko presidenteak bere garaian eskatu bezala.

