La muerte a golpes de un joven cercano a la ultraderecha tensa el clima político en Francia
La muerte de Quentin, un joven cercano a la ultraderecha que recibió una paliza tras protestar el jueves contra una conferencia de la eurodiputada propalestina Rima Hassan, ha tensado el clima político de Francia y trastocado la campaña de las municipales en Lyon, la tercera ciudad del país.
Quentin, un estudiante de matemáticas de 23 años y católico practicante, falleció este sábado, tras pasar dos días en coma, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía de Lyon, ciudad en la que se produjeron los hechos.
La institución judicial ha anunciado este domingo que, gracias a "los varios testimonios significativos" recogidos, las pesquisas "se orientan ahora hacia la identificación de los autores directos de las violencias correccionales y criminales".
La Fiscalía dará más detalles el lunes en una conferencia de prensa a las 14:00 horas.
En plena investigación, el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, se ha apresurado a vincular este domingo a la "ultraizquierda" con la paliza que terminó con la vida del joven ultranacionalista.
Te puede interesar
Rubio asegura que EE. UU. no quiere que Europa sea un vasallo, sino "un aliado fuerte"
Por su parte, la secretaria general europea de Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha respondido a las críticas recibidas en los últimos meses por parte del Gobierno de Trump. "Aunque algunos digan lo contrario, la Europa decadente no es una civilización que se está muriendo", ha dicho, y ha añadido que cada vez más gente quiere unirse al "club de Europa".
Israel registra, por primera vez desde 1967, amplias zonas de Cisjordania como propiedad estatal
La Autoridad Palestina ha denunciado que la decisión representa la anexión 'de facto' de gran parte del territorio palestino.
Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Navalni con un agente nervioso
El veneno, originario de una rana de Ecuador, no se encuentra "de forma natural" en Rusia. Von der Leyen denuncia el comportamiento "terrorista" del Estado ruso
Rubio suaviza el tono de EE. UU. con Europa, mientras el viejo continente apuesta por fomentar su independencia
El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, ha ensalzado este sábado los lazos con Europa en la Conferencia de Seguridad de Múnich y ha suavizado el tono respecto al duro discurso que dio hace un año el vicepresidente del país, J.D. Vance.
Zelenski dice que dividir Ucrania no traerá una paz real
El presidente ucraniano se ha mostrado dispuesto a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EE. UU. tengan éxito, incluso a convocar elecciones de inmediato si se garantizan dos meses de alto el fuego.
Merz urge a fortalecer Europa y a reparar la relación con EE. UU. en la era de grandes potencias
En la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que reúne a 200 jefes de Estado y de Gobierno y ministros de 120 países, el canciller germano ha realizado una llamada de atención a los europeos.
Kallas critica que la Junta de Paz "no refleja" la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior también ha alertado de que el Consejo de Seguridad de la ONU "no funciona" porque "hay países por encima de la ley".
EE. UU. suaviza aún más las restricciones para petroleras en Venezuela, incluida Repsol
Los nuevos permisos expedidos permitirán optar por la producción petrolífera a gran escala a empresas como Eni, Chevron, BP o Shell, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ya avanzó que la empresa ya estaba preparada para "invertir con fuerza en Venezuela".
La UE, en contacto con sus socios humanitarios ante la "dramática situación" en Cuba
Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento de combustible, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla, a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas, tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.