La muerte a golpes de un joven cercano a la ultraderecha tensa el clima político en Francia

Quentin, un estudiante de matemáticas de 23 años y católico practicante, falleció este sábado, tras pasar dos días en coma, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía de Lyon, ciudad en la que se produjeron los hechos.
Protesta por la muerte de Quentin.
Euskaraz irakurri: Ultraeskuindarren gertuko gazte bat kolpeka hil izanak giro politikoa tenkatu du Frantzian
Agencias | EITB

La muerte de Quentin, un joven cercano a la ultraderecha que recibió una paliza tras protestar el jueves contra una conferencia de la eurodiputada propalestina Rima Hassan, ha tensado el clima político de Francia y trastocado la campaña de las municipales en Lyon, la tercera ciudad del país.

La institución judicial ha anunciado este domingo que, gracias a "los varios testimonios significativos" recogidos, las pesquisas "se orientan ahora hacia la identificación de los autores directos de las violencias correccionales y criminales".

La Fiscalía dará más detalles el lunes en una conferencia de prensa a las 14:00 horas.

En plena investigación, el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, se ha apresurado a vincular este domingo a la "ultraizquierda" con la paliza que terminó con la vida del joven ultranacionalista.

