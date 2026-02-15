Ultraeskuinaren gertuko gazte bat kolpeka hil izanak politika giroa nahasi du Frantzian
23 urteko matematikako ikasle katolikoa zen Quentin, eta larunbatean zendu zen, jasotako kolpeen ondorioz eta bi egun koman eman ostean. Lyongo Fiskaltza gertakari horren nondik norakoak ikertzen ari da.
Palestinaren aldeko eurodiputatu Rima Hassanek emandako hitzaldi baten aurka egin zuen protesta ultraeskuinaren gertuko talde batek iragan ostegunean Lyonen, eta mobilizazio horretan zegoen gazte batek jipoi bat jaso zuen orduan. Bi egun geroago, ospitalean hil zen Quentin gaztea. Gertakari horrek hankaz gora jarri du Lyongo udal hauteskundeen kanpaina.
Erakunde judizial horrek igande honetan iragarri duenez, jasotako zenbait "lekukotza esanguratsuri" esker, "hilketaren egileak identifikatzea dute orain lehentasun".
Horren harira, astelehenean emango ditu Fiskaltzak xehetasun gehiago, 14:00etatik aurrera egingo duen agerraldian.
Ikerketa betean, Frantziako Justizia ministro Gerald Darmaninek, fiskalaren azalpenei aurrea hartuta, "ezker muturrari" egotzi dio gaztearen hilketa.
