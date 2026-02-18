GUERRA EN UCRANIA
Zelenski anuncia progresos en los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego en Ucrania

El presidente ucraniano ha declarado al término de las negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra que las partes implicadas no han logrado avances en la parte "política".

(Foto de ARCHIVO) El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Durante su visita a España, el presidente ucraniano ha visitado el Congreso de los Diputados y se ha reunido con el Rey y el presidente del Gobierno con la esperanza de reanudar los acuerdos para reforzar la defensa de Ucrania frente a los nuevos ataques rusos centrados especialmente en la infraestructura energética del país. Fernando Sánchez / Europa Press 18 NOVIEMBRE 2025;SÁNCHEZ;ZELENSKI;MADRID 18/11/2025
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Foto de archivo: Europa Press
Agencias | EITB

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado al término de los contactos mantenidos por ucranianos, rusos y estadounidenses en Ginebra que las partes implicadas han conseguido progresos a la hora de definir los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego para el que, sin embargo, sigue sin haber acuerdo.

"Los militares saben cómo monitorizar un alto el fuego y el final de la guerra para cuando haya voluntad política", ha dicho Zelenski en un mensaje de voz enviado a los periodistas en el que señala también que no se han logrado avances en la parte "política" de las negociaciones. 

El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, por su parte, ha afirmado que las negociaciones "han sido difíciles, pero sustanciales", según la agencia TASS.

Según la agencia rusa RIA Novosti, Medinski ha señalado a los medios de su país que una próxima reunión se realizará "pronto".

El enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, han actuado como mediadores en estas negociaciones tripartitas que se han prolongado durante dos días (martes y miércoles) en Ginebra. 

