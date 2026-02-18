Zelenski anuncia progresos en los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego en Ucrania
El presidente ucraniano ha declarado al término de las negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra que las partes implicadas no han logrado avances en la parte "política".
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado al término de los contactos mantenidos por ucranianos, rusos y estadounidenses en Ginebra que las partes implicadas han conseguido progresos a la hora de definir los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego para el que, sin embargo, sigue sin haber acuerdo.
"Los militares saben cómo monitorizar un alto el fuego y el final de la guerra para cuando haya voluntad política", ha dicho Zelenski en un mensaje de voz enviado a los periodistas en el que señala también que no se han logrado avances en la parte "política" de las negociaciones.
El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, por su parte, ha afirmado que las negociaciones "han sido difíciles, pero sustanciales", según la agencia TASS.
Según la agencia rusa RIA Novosti, Medinski ha señalado a los medios de su país que una próxima reunión se realizará "pronto".
El enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, han actuado como mediadores en estas negociaciones tripartitas que se han prolongado durante dos días (martes y miércoles) en Ginebra.
Te puede interesar
Irán asegura que ha alcanzado con EE. UU. un "principio de acuerdo" en materia nuclear
Irán y Estados Unidos han reiniciado las negociaciones este martes en Ginebra, en un encuentro donde la delegación iraní ha declarado su "buena intención y total seriedad".
Bruselas abre una investigación a Shein por su diseño “adictivo” y la venta de productos ilegales
La Comisión Europea considera que la plataforma china incumple la normativa comunitaria al no ser transparente con sus sistemas de recomendación y permitir la comercialización de artículos ilícitos, entre ellos material de abuso sexual infantil.
El nuevo orden de la IA se decide en India: los gigantes de Silicon Valley se reúnen con mandatarios internacionales en Nueva Delhi
Líderes tecnológicos como Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google), y Jensen Huang (Nvidia) se citan en la Cumbre.
Expertos de la ONU consideran que los archivos del caso Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad
Afirman que los archivos contienen posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, por lo que solicitan "una investigación independiente e imparcial".
¿Cómo funciona el registro de tierras palestinas aprobado por Israel para Cisjordania?
Desde que inició el mismo proceso en Jerusalén Este, sólo el 1 % de las tierras sometidas al proceso se han registrado para palestinos.
Rubio asegura que EE. UU. no quiere que Europa sea un vasallo, sino "un aliado fuerte"
Por su parte, la secretaria general europea de Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha respondido a las críticas recibidas en los últimos meses por parte del Gobierno de Trump. "Aunque algunos digan lo contrario, la Europa decadente no es una civilización que se está muriendo", ha dicho, y ha añadido que cada vez más gente quiere unirse al "club de Europa".
La muerte a golpes de un joven cercano a la ultraderecha tensa el clima político en Francia
Quentin, un estudiante de matemáticas de 23 años y católico practicante, falleció este sábado, tras pasar dos días en coma, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía de Lyon, ciudad en la que se produjeron los hechos.
Israel registra, por primera vez desde 1967, amplias zonas de Cisjordania como propiedad estatal
La Autoridad Palestina ha denunciado que la decisión representa la anexión 'de facto' de gran parte del territorio palestino.
Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Navalni con un agente nervioso
El veneno, originario de una rana de Ecuador, no se encuentra "de forma natural" en Rusia. Von der Leyen denuncia el comportamiento "terrorista" del Estado ruso