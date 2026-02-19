El Ejército de EE. UU. está preparado para atacar Irán, aunque Trump aún no lo ha decidido
El ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, han informado este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.
La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque el fin de semana, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días, asegura la CNN, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.
Sin embargo, una fuente ha advertido que Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción.
Altos funcionarios de seguridad nacional de la administración se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para discutir la situación en Irán, según una persona familiarizada con la reunión.
Según The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí.
El gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, de acuerdo con las fuentes, que describen la posible operación en Irán como un ataque de varios días con el objetivo de forzar al país a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones.
Te puede interesar
Zelenski anuncia progresos en los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego en Ucrania
El presidente ucraniano ha declarado al término de las negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra que las partes implicadas no han logrado avances en la parte "política".
Irán asegura que ha alcanzado con EE. UU. un "principio de acuerdo" en materia nuclear
Irán y Estados Unidos han reiniciado las negociaciones este martes en Ginebra, en un encuentro donde la delegación iraní ha declarado su "buena intención y total seriedad".
Bruselas abre una investigación a Shein por su diseño “adictivo” y la venta de productos ilegales
La Comisión Europea considera que la plataforma china incumple la normativa comunitaria al no ser transparente con sus sistemas de recomendación y permitir la comercialización de artículos ilícitos, entre ellos material de abuso sexual infantil.
El nuevo orden de la IA se decide en India: los gigantes de Silicon Valley se reúnen con mandatarios internacionales en Nueva Delhi
Líderes tecnológicos como Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google), y Jensen Huang (Nvidia) se citan en la Cumbre.
Expertos de la ONU consideran que los archivos del caso Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad
Afirman que los archivos contienen posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, por lo que solicitan "una investigación independiente e imparcial".
¿Cómo funciona el registro de tierras palestinas aprobado por Israel para Cisjordania?
Desde que inició el mismo proceso en Jerusalén Este, sólo el 1 % de las tierras sometidas al proceso se han registrado para palestinos.
Rubio asegura que EE. UU. no quiere que Europa sea un vasallo, sino "un aliado fuerte"
Por su parte, la secretaria general europea de Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha respondido a las críticas recibidas en los últimos meses por parte del Gobierno de Trump. "Aunque algunos digan lo contrario, la Europa decadente no es una civilización que se está muriendo", ha dicho, y ha añadido que cada vez más gente quiere unirse al "club de Europa".
La muerte a golpes de un joven cercano a la ultraderecha tensa el clima político en Francia
Quentin, un estudiante de matemáticas de 23 años y católico practicante, falleció este sábado, tras pasar dos días en coma, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía de Lyon, ciudad en la que se produjeron los hechos.
Israel registra, por primera vez desde 1967, amplias zonas de Cisjordania como propiedad estatal
La Autoridad Palestina ha denunciado que la decisión representa la anexión 'de facto' de gran parte del territorio palestino.