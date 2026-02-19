ESTADOS UNIDOS
El Ejército de EE. UU. está preparado para atacar Irán, aunque Trump aún no lo ha decidido

En los últimos días el Pentágono ha aumentado significativamente sus activos aéreos y navales en Oriente Medio. Además, ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Oriente Medio, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes.
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 24/06/2025.- An Iranian man walks past a wall painting of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (Top-L) and late Supreme Leader Ayatollah Ruhollah Khomeini (Top-R) in Tehran, Iran, 24 June 2025. Israel's military on 24 June, accused Iran of violating a ceasefire by launching missiles into Israeli airspace. Iran's General Staff of the Armed Forces Abdolrahim Mousavi denied firing any missiles towards Israel, Iranian state media reported. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

La capital de Irán, Teherán, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Agencias | EITB

El ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, han informado este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.

La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque el fin de semana, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días, asegura la CNN, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto. 

Sin embargo, una fuente ha advertido que Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción.

Altos funcionarios de seguridad nacional de la administración se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para discutir la situación en Irán, según una persona familiarizada con la reunión.

Según The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí.

El gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, de acuerdo con las fuentes, que describen la posible operación en Irán como un ataque de varios días con el objetivo de forzar al país a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones.

