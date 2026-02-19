El ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, han informado este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.

La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque el fin de semana, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días, asegura la CNN, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, una fuente ha advertido que Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción.

Altos funcionarios de seguridad nacional de la administración se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para discutir la situación en Irán, según una persona familiarizada con la reunión.

Según The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí.

El gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, de acuerdo con las fuentes, que describen la posible operación en Irán como un ataque de varios días con el objetivo de forzar al país a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones.