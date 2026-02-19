El expríncipe Andrés, en libertad tras diez horas arrestado por su vinculación con Epstein
Ha abandonado la comisaría de la localidad de Aylsham en la parte trasera de un vehículo. Según ha matizado la cadena de televisión BBC, ha sido puesto en libertad bajo fianza a medida que continúan las pesquisas.
El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha sido puesto en libertad tras permanecer cerca de diez horas arrestado en el marco de las investigaciones por sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein.
"Este jueves hemos arrestado a un hombre de Norfolk en su sesentena por sospechas de irregularidades. El hombre ha sido ahora puesto en libertad mientras avanza la investigación", ha informado la Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, en un comunicado. A su vez, ha informado de que uno de los registros —el de su vivienda en Norfolk—, ha finalizado.
La detención llega semanas después de que la Casa Real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.
El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.
"La ley debe seguir su curso"
En un comunicado, el rey británico Carlos III ha expresado su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en cargo público pero recalcó que "la ley debe seguir su curso".
"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", puntualizó el rey.
En virtud de una orden de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, el expríncipe, que hoy cumple 66 años, ha sido detenido en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, por la que apenas pagaba renta.
