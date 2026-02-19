Andrew printze ohia aske utzi dute, Epsteinekin lotura izatea egotzita hamar orduz atxilotuta egon ondoren
Aylsham herriko polizia-etxetik irten da ibilgailu baten atzealdean. BBC telebista kateak jakitera eman duenez, fidantzapean aske utzi dute, ikerketak aurrera egin bitartean. Funtzio publikoetan jokabide txarra izatea egotzi diote.
Andrew printze ohia, Charles III.a erregearen anaia, aske utzi dute ostegun arratsaldean, hamar ordu inguru atxilotuta igaro ondoren, Jeffrey Epstein pederastarekin zituen loturak direla eta. Yorkeko dukea atxilotu egin dute eginkizun publikoetan gaizki jokatu duelakoan.
"Ostegun honetan Norfolkeko gizon bat atxilotu dugu, irregulartasun susmoengatik. Gizona fidantzapean aske geratu da, ikerketak aurrera egiten duen bitartean", jakinarazi du ohar batean Tamesis Haraneko Poliziak, Windsor kide duen polizia indarrak. Era berean, jakinarazi du erregistroetako bat -Norfolkeko etxebizitzarena- amaitu dela jada.
Andres Ingalaterrako printze ohiak ibilgailu baten atzealdean utzi du Aylsham herriko polizia-etxea. BBC telebista kateak jakitera eman duenez, fidantzapean aske utzi dute ikerketek aurrera egin bitartean.
Britainia Handiko Errege Etxeak tituluak kentzeko prozesua hasi eta aste batzuetara atxilotu dute. Windsor-en (Londresko mendebaldean) zuen egoitzatik ere bota zuten, eta "beharrezkotzat" jo zuten erabakia, berak akusazio guztiak behin eta berriro ukatu zituen arren.
Andrew printze ohiak berak 2025eko urrian iragarri zuen uko egiten ziela bere tituluei, besteak beste, Yorkeko duke tituluari, bere aurkako "etengabeko akusazioek" erregearen eta errege familiaren lanetik "distraitzen" zutelakoan. 2019an jarduera publikoak alde batera uzteko asmoa iragarri zuen.
"Legeak bere bidea jarraitu behar du"
Ohar batean, Charles III.a Erresuma Batuko erregeak "kezka handia" agertu du bere anaiaren atxiloketagatik, kargu publikoan jokabide txarra izan zuelakoan, baina azpimarratu du "legeak bere bideari jarraitu behar diola".
"Horretan, esan dudan bezala, erabateko babesa eta lankidetza dute. Argi eta garbi esaten utzi: legeak bere bideari jarraitu behar dio", azpimarratu du erregeak.
Tamesis Haraneko Poliziaren agindu bati jarraiki (Windsor indar horretakoa da), printze ohia, gaur 66 urte betetzen dituena, Norfolk konderrian atxilotu dute (Ingalaterrako ekialdea). Bertan bizi zen, duela aste batzuk Royal Lodgeko etxetik (Londres kanpoaldean) aterarazi ondoren, eta ia ez zuen errentarik ordaintzen.
