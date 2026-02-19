El expríncipe Andrés de Inglaterra, una década vinculado al caso Epstein
El expríncipe Andrés, Andrew Mountbatten-Windsor, detenido este jueves en Londres, fue despojado de sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, y expulsado de Windsor el pasado mes de noviembre por su hermano, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el caso Epstein.
Las primeras revelaciones sobre el presunto abuso de menores cometido por el expríncipe llegaron en 2015, cuando la estadounidense Virginia Giuffre denunció ante un tribunal de Florida que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor, dentro de una red que dirigía el fallecido pedófilo millonario estadounidense Jeffrey Epstein.
El escándalo volvió a la actualidad en 2019 y tras el encarcelamiento de Epstein y su posterior muerte por suicidio, Andrés anunció su retirada de la vida pública en noviembre de ese año.
Pero el caso continuó y en 2021, Giuffre presentó una demanda contra él, al asegurar que abusó de ella cuando era menor.
Andrew Mountbatten-Windsor, nacido en Londres, el 19 de febrero de 1960, es el tercer hijo de la reina Isabel II y del duque de Edimburgo.
Te puede interesar
Detenido el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra
La cadena pública británica ha informado de que la detención se ha producido este jueves en el Reino Unido por un presunto delito de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.
Zuckerberg defiende en juicio a Instagram y critica a los usuarios que mienten sobre su edad
El fundador y director ejecutivo de Meta, ha defendido las prácticas de verificación de edad de Instagram, durante su testimonio en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales en una corte de Los Ángeles.
El Ejército de EE. UU. está preparado para atacar Irán, aunque Trump aún no lo ha decidido
En los últimos días el Pentágono ha aumentado significativamente sus activos aéreos y navales en Oriente Medio. Además, ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Oriente Medio, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes.
Zelenski anuncia progresos en los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego en Ucrania
El presidente ucraniano ha declarado al término de las negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra que las partes implicadas no han logrado avances en la parte "política".
Irán asegura que ha alcanzado con EE. UU. un "principio de acuerdo" en materia nuclear
Irán y Estados Unidos han reiniciado las negociaciones este martes en Ginebra, en un encuentro donde la delegación iraní ha declarado su "buena intención y total seriedad".
Bruselas abre una investigación a Shein por su diseño “adictivo” y la venta de productos ilegales
La Comisión Europea considera que la plataforma china incumple la normativa comunitaria al no ser transparente con sus sistemas de recomendación y permitir la comercialización de artículos ilícitos, entre ellos material de abuso sexual infantil.
El nuevo orden de la IA se decide en India: los gigantes de Silicon Valley se reúnen con mandatarios internacionales en Nueva Delhi
Líderes tecnológicos como Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google), y Jensen Huang (Nvidia) se citan en la Cumbre.
Expertos de la ONU consideran que los archivos del caso Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad
Afirman que los archivos contienen posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, por lo que solicitan "una investigación independiente e imparcial".
¿Cómo funciona el registro de tierras palestinas aprobado por Israel para Cisjordania?
Desde que inició el mismo proceso en Jerusalén Este, sólo el 1 % de las tierras sometidas al proceso se han registrado para palestinos.