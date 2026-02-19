El expríncipe Andrés de Inglaterra, una década vinculado al caso Epstein

El expríncipe Andrés, Andrew Mountbatten-Windsor, detenido este jueves en Londres, fue despojado de sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, y expulsado de Windsor el pasado mes de noviembre por su hermano, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el caso Epstein.

Las primeras revelaciones sobre el presunto abuso de menores cometido por el expríncipe llegaron en 2015, cuando la estadounidense Virginia Giuffre denunció ante un tribunal de Florida que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor, dentro de una red que dirigía el fallecido pedófilo millonario estadounidense Jeffrey Epstein.

El escándalo volvió a la actualidad en 2019 y tras el encarcelamiento de Epstein y su posterior muerte por suicidio, Andrés anunció su retirada de la vida pública en noviembre de ese año.

Pero el caso continuó y en 2021, Giuffre presentó una demanda contra él, al asegurar que abusó de ella cuando era menor.

Andrew Mountbatten-Windsor, nacido en Londres, el 19 de febrero de 1960, es el tercer hijo de la reina Isabel II y del duque de Edimburgo.