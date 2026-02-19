EPSTEINEN PAPERAK
Hamarkada bat igaro da Epstein kasuak Andrew Ingalaterrako printze ohia zipriztindu zuenetik

Karlos III.ak printze titulua kendu zion pasa den azaroan Andrew anaiari, eta Windsorretik kanporatu egin zuen, Jeffrey Epsteinekin izandako loturengatik. 

Andrew printze ohia. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Erresuma Batuko Andrew printze ohiak enegarren kolpea jaso du. Izan ere, Poliziak atxilotu egin du ostegun honetan Londresen, haren eginkizun publikoetan jokabide desegokia izan duelakoan. Pasa den azaroan, Karlos III.ak printze titulua kendu zion Andrew anaiari eta Windsorretik kanporatu egin zuen, Jeffrey Epsteinekin izandako loturengatik

Andrew Mountbatten-Windsorren aurkako lehen akusazioak 2015ean argitaratu ziren. Virginia Giuffre izeneko emakume batek Floridako epaitegi batean salatu zuenez, adin txikikoa zela, printze ohiak sexu-erasoak egin zizkion Jeffrey Epstein pederastak gidatutako sarearen baitan. 

2019an Epstein kasuak hedabideen arreta bereganatu zuen berriro, Epstein, kartzelan zegoela, hil zelako. Ondoren, Karlos III.aren anaiak bizitza publikotik erretiratzeko erabakia hartu zuen. 

Baina kasuak aurrera egin zuen, eta 2021ean, Giuffrek haren aurkako salaketa jarri zuen, adingabea zenean sexu-abusuak egin zizkiola egotzita. 

Andrew Mountbatten-Windsor Londresen jaio zen, 1960ko otsailaren 19an, eta Isabel II.a erreginaren eta Edinburgoko dukearen hirugarren semea da.

