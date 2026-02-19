El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un plazo de 10 días a Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear y ha amenazado con "que sucedan cosas malas".

Estados Unidos e Irán llevan semanas negociando. Esta semana Teherán se ha mostrado positivo y ha dicho que se han producido avances, pero el presidente estadounidense ha tensado la situación poniendo un límite de plazo. "Descubriremos qué pasa en los próximos diez días", ha dicho.

Trump ha dicho que "está claro después de años que no es fácil lograr un acuerdo con Irán", pero ha insistido en la necesidad de llegar a un consenso: "Tenemos que lograr un acuerdo significativo porque, de otra forma, pasarán cosas mala".

Precisamente, EE. UU. no descarta acciones militares en Oriente Próximo. Fuentes citadas por el diario New York Times apuntan a que el ejército estadounidense podría estar en condiciones de atacar el sábado, y que ha preparado varios buques de guerra y aviones.

Trump tendrá la última palabra, pero para ello ha pedido: "Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo". Ha afirmado que "No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo".