10 egun eman dizkio Trumpek Irani akordio batera iristeko

AEBko presidenteak ez du Ekialde Hurbilean ekintza militarra egitea baztertzen. Hain zuzen ere, hainbat hedabideren arabera, larunbaterako prest egon daiteke armada erasoa hasteko.
Agentziak | EITB

AEBko presidente Donald Trumpek 10 eguneko epea eman dio Irani programa nuklearraren inguruan akordio batera iristeko eta bestela “gauza txarrak” gertatuko direnaren mehatxua egin du.

AEBek eta Iranek asteak daramatzate negoziatzen. Aste honetan Teheran positibo agertu da eta esan du aurrerapausoak eman direla, baina AEBko presidenteak egoera tenkatu du epe muga bat jarrita. “Hurrengo 10 egunetan jakingo dugu zer gertatzen den” esan du.

Trumpen hitzetan “argi dago, hainbat urteetako ezadostasunen ondoren, ez dela erraza izango Iranekin akordio batera iristea”. Baina adostasun batera heltzea beharrezkoa dela azpimarratu du: “akordio esanguratsua lortu behar dugu, bestela gauza txarrak gertatuko dira”, esan du.

Hain zuzen ere, AEBk ez du Ekialde Hurbilean ekintza militarrak egitea baztertzen. New York Times egunkariak aipatzen dituen hainbat iturriren arabera, AEBko armada larunbatean eraso egiteko moduan egon daiteke, hainbat gerra-ontzi eta hegazkin prestatu baititu.

Azken hitza Trumpek izango du baina horretarako eskari argia egin du: “Iran ibiltzen ari garen bidera batzeko unea iritsi da”. Ezin dutela “eskualde osoko egonkortasuna mehatxatzen jarraitu”, adierazi du. 

