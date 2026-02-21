Guerra comercial

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump anuncia que subirá los aranceles globales del 10 % al 15 %

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15 %".

AEBko presidentea
Donald Trump. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: %10etik % 15era igoko ditu Trumpek mundu mailako muga zergak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10 % al 15 % los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15 %".

Si bien el Supremo invalidó el efecto de los aranceles que decretó bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15 % por un periodo inicial de 150 días.

Pasado ese tiempo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EE. UU.

Como ya denunció cuando impuso los aranceles originales, Trump ha insistido en que estos gravámenes van dirigidos a los países que llevan "estafando durante décadas" a su país, "sin represalia alguna".

Trump tiene ahora un plazo de cinco meses para, como él mismo ha comentado en el mensaje, "determinar y anunciar nuevos aranceles legalmente permitidos" para que "América siga siendo más grande que nunca".

Trump pide unidad a los republicanos 

Por otro lado, Trump ha exigido al partido Republicano que cierre filas inmediatamente después de que el Tribunal Supremo invalidara su política arancelaria (con el voto a favor de algunos jueces conservadores) y a pocas semanas de unas elecciones especiales en el estado de Georgia para llenar el vacío dejado por la ahora excongresista Marjorie Taylor Green, en su día aliada del presidente y ahora ferviente crítica del mandatario.

"Los republicanos son muy desleales a sí mismos", ha proclamado Trump en su plataforma Truth Social. "Hay que unirse, permanecer unidos y ganar", ha añadido Trump en un mensaje publicado tras criticar duramente poco antes a los magistrados conservadores del Supremo Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, a los que él mismo nombró, por sumarse a la opinión negativa sobre sus aranceles.

¿Qué conlleva la decisión del Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo de EE. UU. ha dado un gran gople a Trump al tumbar sus aranceles, pero la inseguridad jurídica en los mercados internacionales se mantiene.

Las empesas podrán reclamar el dinero que han pagado por los aranceles. Por lo tanto, hay en juego alrededor de 170 000 millones de dólares, aunque no está claro que puedan recuperar el dinero de los aranceles.

Donald Trump Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X