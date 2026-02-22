Abatido en México 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación
El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados por EE. UU. ha sido abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales. Las autoridades no han detallado hasta el momento si hay más personas detenidas o abatidas.
La operación policial se ha llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y ha derivado en enfrentamientos armados en la región, donde se mantiene un amplio despliegue de seguridad.
Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.
Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.
Tras el operativo de este domingo se han producido bloqueos de carreteras y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país, con vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).
La embajada de Estados Unidos en México ha emitido una alerta para que la ciudadanía no salga a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada.
Asimismo, las autoridades canadienses también han pedido evitar salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.
