Ucrania y EE. UU. terminan una reunión, sin la participación de Rusia, centrada en la reconstrucción de posguerra

Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos han concluido este jueves una reunión de menos de cuatro horas en Ginebra (Suiza), que ha estado centrada en conversaciones en torno a la reconstrucción de la infraestructura del país en el periodo de posguerra.

Aunque se esperaba que esta fuera una reunión trilateral, es decir en la que participara también Rusia y que se avanzara en las discusiones sobre cómo poner fin al conflicto armado, Moscú no ha participado en el encuentro, como sí hizo hace dos semanas.

Según la agencia estatal de noticias TASS, el enviado especial del Kremlin para la cooperación económica, Kirill Dmitriev, se ha trasladado a Ginebra y ha llegado al hotel donde se celebraba la reunión mientras ésta tenía lugar, pero la Misión Diplomática Rusa en Ginebra no ha confirmado si ha tenido alguna interacción con ambas o alguna de las delegaciones.

El equipo estadounidense ha estado dirigido por el enviado especial de la Casa Blanca para los procesos de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes antes y después del encuentro con los enviados de Ucrania también se han reunido con negociadores iraníes en torno al programa nuclear de la República Islámica.

La delegación de Ucrania ha estado liderada por Rustem Umérov, quien preside el Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, así como por el líder de grupo parlamentario mayoritario, David Arajamia, por el ministro de Economía, Oleksí Sobolev, y por la 'número dos' de éste, Darina Marchak.

"Junto con el equipo económico, trabajaremos de forma exhaustiva sobre el ‘paquete de prosperidad’: mecanismos para apoyo económico y para la recuperación de Ucrania, instrumentos para atraer inversión y marcos para cooperación a largo plazo”, ha explicado Umerov poco antes del encuentro.

Tras hablar desde Kiev con sus emisarios y los mediadores de la Casa Blanca, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha dicho que la próxima reunión entre ucranianos, estadounidenses y rusos está prevista para principios de marzo y se celebrará seguramente en Abu Dabi.