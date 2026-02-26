Gerra Ukrainan
Ukrainak eta AEBk bilera amaitu dute, Errusiaren parte-hartzerik gabe, gerraosteko berreraikuntzan oinarrituta

Genevako bilera hiru aldekoa izatea espero zen, errusiar ordezkaritza batekin, gatazka armatua amaitzeko moduari buruzko eztabaidetan aurrera egiteko. Hiru aldeko hurrengo bilera martxoaren hasieran izango dela aurreikusita dago.

KYIV (Ukraine), 09/01/2026.- Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a residential building in Kyiv, Ukraine, 09 January 2026, amid the Russian invasion. At least three people were killed and 16 others injured in the city during an overnight combined Russian attack, according to the Kyiv City Military Administration. During a subsequent double-tap strike, one paramedic was killed and four were injured, according to Kyiv Mayor Vitali Klitschko. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO
Ukrainak Errusiaren setiopean jarraitzen du. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ukrainako eta Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) ordezkaritzek lau ordu baino gutxiagoko bilera bat amaitu dute ostegun honetan Genevan (Suitza), eta gerraosteko garaian herrialdearen azpiegitura berreraikitzeari buruzko elkarrizketak izan dituzte hizpide.

Hiru aldeko bilera izatea espero zen arren, hau da, Errusiak ere parte hartuko zuena eta gatazka armatuari amaiera emateko eztabaidetan aurrera egitea aurreikusita zegoena, Moskuk ez du bileran parte hartu, duela bi aste egin zuen bezala.

TASS Estatuko albiste-agentziaren arabera, Kirill Dmitriev Kremlinek lankidetza ekonomikorako duen mandatari berezia Genevara joan da, eta bilera egin bitartean hotelera iritsi da, baina Genevako Misio Diplomatiko Errusiarrak ez du baieztatu bi ordezkaritzekin edo ordezkaritzetakoren batekin interakziorik izan duen.

Steve Witkoff Etxe Zuriko bake prozesuetarako ordezkari bereziak eta Jared Kushner Donald Trump presidentearen suhiak zuzendu dute talde estatubatuarra, eta Ukrainako ordezkariekin bildu aurretik eta ondoren Irango negoziatzaileekin ere bildu dira, Errepublika Islamikoaren programa nuklearraren inguruan eztabaidatzeko.

Ukrainako ordezkaritzaren buru Rustem Umerov (Ukrainako Segurtasun Nazionalerako Kontseiluko burua), David Arajamia talde parlamentario nagusiko burua, Oleksi Sobolev Ekonomia ministroa eta Darina Marchak, azken honen bigarrena, izan dira.

"Talde ekonomikoarekin batera, sakon lan egingo dugu ‘oparotasun paketearen’ inguruan: laguntza ekonomikorako eta Ukraina berreskuratzeko mekanismoak, inbertsioa erakartzeko tresnak eta epe luzerako lankidetzarako esparruak", azaldu du Umerovek bilera hasi baino lehen.

Kievetik bere mandatariekin eta Etxe Zuriko bitartekariekin hitz egin ondoren, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak esan du ukrainarren, estatubatuarren eta errusiarren arteko hurrengo bilera martxoaren hasieran izango dela eta segur aski Abu Dabin egingo dela.

