Ukrainak eta AEBk bilera amaitu dute, Errusiaren parte-hartzerik gabe, gerraosteko berreraikuntzan oinarrituta
Genevako bilera hiru aldekoa izatea espero zen, errusiar ordezkaritza batekin, gatazka armatua amaitzeko moduari buruzko eztabaidetan aurrera egiteko. Hiru aldeko hurrengo bilera martxoaren hasieran izango dela aurreikusita dago.
Ukrainako eta Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) ordezkaritzek lau ordu baino gutxiagoko bilera bat amaitu dute ostegun honetan Genevan (Suitza), eta gerraosteko garaian herrialdearen azpiegitura berreraikitzeari buruzko elkarrizketak izan dituzte hizpide.
Hiru aldeko bilera izatea espero zen arren, hau da, Errusiak ere parte hartuko zuena eta gatazka armatuari amaiera emateko eztabaidetan aurrera egitea aurreikusita zegoena, Moskuk ez du bileran parte hartu, duela bi aste egin zuen bezala.
TASS Estatuko albiste-agentziaren arabera, Kirill Dmitriev Kremlinek lankidetza ekonomikorako duen mandatari berezia Genevara joan da, eta bilera egin bitartean hotelera iritsi da, baina Genevako Misio Diplomatiko Errusiarrak ez du baieztatu bi ordezkaritzekin edo ordezkaritzetakoren batekin interakziorik izan duen.
Steve Witkoff Etxe Zuriko bake prozesuetarako ordezkari bereziak eta Jared Kushner Donald Trump presidentearen suhiak zuzendu dute talde estatubatuarra, eta Ukrainako ordezkariekin bildu aurretik eta ondoren Irango negoziatzaileekin ere bildu dira, Errepublika Islamikoaren programa nuklearraren inguruan eztabaidatzeko.
Ukrainako ordezkaritzaren buru Rustem Umerov (Ukrainako Segurtasun Nazionalerako Kontseiluko burua), David Arajamia talde parlamentario nagusiko burua, Oleksi Sobolev Ekonomia ministroa eta Darina Marchak, azken honen bigarrena, izan dira.
"Talde ekonomikoarekin batera, sakon lan egingo dugu ‘oparotasun paketearen’ inguruan: laguntza ekonomikorako eta Ukraina berreskuratzeko mekanismoak, inbertsioa erakartzeko tresnak eta epe luzerako lankidetzarako esparruak", azaldu du Umerovek bilera hasi baino lehen.
Kievetik bere mandatariekin eta Etxe Zuriko bitartekariekin hitz egin ondoren, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak esan du ukrainarren, estatubatuarren eta errusiarren arteko hurrengo bilera martxoaren hasieran izango dela eta segur aski Abu Dabin egingo dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Hillary Clintonek ukatu egin du Kongresuaren aurrean Epstein ezagutzen zuela
Bill Clinton AEBko presidente ohiaren emazteak Epstein kasua ikertzen ari den batzordeari —errepublikanoek gehiengoa dute— egotzi dio "arreta desbideratu" nahi izatea eta Donald Trump presidentearen jokabideak "estaltzea". Fokua Trumpengandik aldentzeko deitu dutela deklaratzera esan du.
Ipar Koreak kongresua itxi du armategi nuklearra handitzeko promesarekin
Kim Jong-unek ateak zabalik utzi ditu Washingtonekin dituen harremanak hobetzeko, betiere, AEBek Pyongang estatu nuklear gisa onartzen badute. Gainera, alderdian duen lidergoa berretsi du.
Kubak AEBtik ateratako ontzi bateko lau kide hil ditu, AEBk "helburu terroristak" zituelakoan
Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak Kubari ohartarazi dio ikertu egingo dutela zer gertatu zen, eta horren arabera erabakiko dutela nola jokatu.
Venezuelako petrolio gordina Kubako sektore pribatuari saltzeko aukera emango du AEBk
Transakzioak baimentzeko, lehengai hori saldu eta merkaturatzeko ezarritako murrizketa batzuk bete beharko dira; esaterako, salmenten diru-sarrerak Washingtonek kontrolatutako kontu batean uztea.
Trumpek muga-zergak defendatu ditu eta migratzaileen eta demokraten aurka egin du, bi orduko hitzaldian
AEBko presidenteak historiako hitzaldirik luzeena egin, du eta duela urtebete Etxe Zurira itzuli zenetik herrialdea "handiagoa, hobea eta indartsuagoa" dela aldarrikatu du.
Frantziako Tourreko datak eta ordutegiak aldatzekotan daude, beroak eragin ditzakeen arriskuak saihesteko
Tenperaturak gero eta altuagoak direla eta gero eta bero-bolada gehiago daudela eta, zalantzan jarri dute udan kirol-ekitaldi handiak egitea, besteak beste, Frantziako Tourra. Ordutegiak edo datak aldatzea eztabaidatzen ari dira.
Europak babesa erakutsi dio Ukrainari, gerraren laugarren urteurrenean
Europak buruzagi nagusiek, horien artean, Ursula von der Leyen eta Antonio Costa Europako Batzordaren eta Europako Kontseiluaren presidenteak, hurrenez hurren, Volodimir Zelenskiri erabateko babesa agertu diote gaur goizean, Kieven. Errusiak Ukrainan inbasioa hasi zuenetik lau urte bete direnean, Santa Sofiako katedralean egindako zeremonian parte hartu dute, eta gerran hildakoak gogoratu dituzte.
Laurence des Cars Louvre Museoaren presidenteak dimisioa eman du
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak dimisioa onartu du. Des Cars polemika baten erdian zegoen, 2025ean Frantziako hiriburuko pinakotekan izandako bitxi lapurreta handiaren ostean.
Lau urte, Ukrainako gerra hasi zenetik
Ukrainako presidenteak Europaren eta Estatu Batuen arteko batasunari eusteko deia egin du Errusiari aurre egin ahal izateko. Kremlinak, bere aldetik, adierazi du inbasioarekin jarraitzeko asmoa duela, helburu guztiak lortu arte. Errusiak inbasioari ekin zioneko urteurrena dela eta, Europako goi agintariak Ukrainara gerturatu dira babesa adierazteko eta hainbat euskal eragilek ekitaldiak antolatu dituzte, Bilbon eta Iruñean, bakea eskatzeko.