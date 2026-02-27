EE. UU. insta a abandonar Israel por temor a ataques iraníes en Oriente Medio

Las autoridades de Estados Unidos han autorizado la salida del "personal no esencial" de su Embajada en Israel debido a "riesgos de seguridad", en medio del refuerzo del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio y las reiteradas amenazas de Donald Trump sobre un posible ataque contra Irán.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, ha enviado este viernes un mensaje a los trabajadores de la legación en Jerusalén donde les advierte de que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY", debido a riesgos de seguridad.

"En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de Estados Unidos podría restringir aún más o prohibir los desplazamientos de los empleados y sus familiares a ciertas zonas de Israel, Jerusalén y Cisjordania", ha señalado. En este sentido, se recomienda a las personas que consideren salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles.

Oriente Medio vive momentos de incertidumbre ante el aumento de los signos de una inminente operación estadounidense contra territorio iraní a pesar de que Teherán se ha mostrado optimista tras la última ronda de conversaciones sobre su programa nuclear.

Trump lleva semanas amenazando con un ataque a Irán si no se logra un acuerdo para limitar el programa nuclear, mientras que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos, y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025.

En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará los próximos lunes y martes a Israel para reunirse con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, en medio de las tensiones con Irán.

Washington insiste en que el acuerdo debe incluir el fin del programa de misiles balísticos, pero Teherán sostiene que las conversaciones deben limitarse al enriquecimiento de uranio.

Israel, por su parte, presiona a Estados Unidos para que adopte una línea dura y logre que cualquier eventual acuerdo implique el desmantelamiento completo del programa nuclear iraní, al tiempo que se mantiene en máxima alerta ante una posible escalada del conflicto en la región.

El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.