AEBk Israel uzteko eskatu die herritarrei, Iranek Ekialde Hurbilean egin ditzakeen erasoen beldur
Trumpek asteak daramatza Irani eraso egiteko mehatxua egiten, programa nuklearra mugatzeko akordiorik lortzen ez bada; Teheranek, berriz, helburu baketsuak baino ez dituela dio. Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Israelera joango da datorren astean, Netanyahuren Gobernuarekin biltzeko.
AEBko agintariek Israelgo enbaxada uzteko eta herrialdetik irteteko baimena eman diete "funtsezkoak ez diren langileei", segurtasun arrazoiak direla eta. Donald Trumpek Iranen aurkako balizko eraso baten inguruan behin eta berriz egindako mehatxuen testuinguruan zabaldu dute abisua, AEBk Ekialde Hurbilean presentzia militarra indartu ondoren.
Mike Huckabee AEBk Israelen duen enbaxadoreak mezu bat bidali die ostiral honetan Jerusalemgo delegazioko langileei, eta herrialdetik atera nahi badute, "GAUR bertan" egin dezatela ohartarazi die, segurtasun arriskuak direla eta.
"Segurtasun gorabeherei erantzunez, eta aldez aurretik abisatu gabe, AEBko enbaxadak are gehiago murriztu edo debekatu ditzake langileen eta haien senideen joan-etorriak Israelgo, Jerusalemgo eta Zisjordaniako zenbait eremutara", adierazi du Huckabeek. Ildo horretatik, hegaldi komertzialak dauden bitartean Israeletik irtetea gomendatu die herritarrei.
Ekialde Hurbilak ziurgabetasun handiko uneak bizi ditu, AEBk Iranen aurka laster gauzatu dezakeen operazio militarraren zantzuak nabarmen areagotu direlako. Teheran, aldiz, baikor agertu da programa nuklearrari buruzko azken elkarrizketa-sortaren ostean.
Trumpek asteak daramatza Iranen aurkako eraso batekin mehatxatzen, programa nuklearra mugatzeko akordiorik lortzen ez bada; Teheranek, berriz, helburu baketsuak baino ez dituela eta Israelen eta AEBren bonbardaketekin 2025eko ekainean kolpe gogorra jasan zuela dio.
Testuinguru horretan, Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Israelera joango da datorren astean, Benjamin Netanyahuren gobernuarekin biltzeko asmoz, Iranekin izandako tirabiren testuinguruan.
Washingtonek azpimarratu du akordioak misil balistikoen programaren amaiera barne hartu behar duela, baina Teheranek dio elkarrizketak uranioaren inguruan eztabaidatzera mugatu behar direla.
Bestalde, balizko edozein akordiok Irango programa nuklearraren erabateko desegitea jasotzeko eskatzen du Israelek. Testuinguru horretan, gatazkak gora egin dezakee une batetik bestera eskualde horretan.
Iragarpena bat dator USS Gerald R. Ford hegazkin-ontzi estatubatuarra, munduko handiena, Israelgo kostaldera iristearekin, AEBk Ekialde Hurbilean duen presentzia militarraren baitan, edozein unetan Irani eraso egin ahal izateko.
