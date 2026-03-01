ATAQUE CONTRA IRÁN
Al menos seis muertos en las protestas ante el Consulado de EE. UU. en Pakistán por la muerte de Jamenei

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez sei pertsona hil dira AEBk Pakistanen duen kontsulatuaren aurkako protestetan, Jameneiren heriotza dela eta
Cientos de manifestantes han intentado asaltar la sede diplomática norteamericana en proitesta por el ataque contra Irán y el asesinato de su líder, el ayatolá Ali Jameneí.

Pakistán Irán Internacional

TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Mourners react following the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei; at Enqelab Square in Tehran, Iran, 01 March 2026. According to a statement from Iranian state media issued on 01 March 2026, Khamenei was killed in an airstrike during a joint United States (US) and Israeli military campaign that began on 28 February 2026. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.

