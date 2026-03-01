IRANEN AURKAKO ERASOA
Gutxienez sei pertsona hil dira AEBk Pakistanen duen kontsulatuaren aurrean izandako protestetan

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Ehunka manifestari AEBko egoitza diplomatikoari eraso egiten saiatu dira, Iranen aurkako erasoa eta Ali Khamenei aiatolaren hilketa salatzeko.

Pakistan Iran Munduko albisteak

