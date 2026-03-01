Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán

Omán asegura que Irán está abierto a "restablecer la estabilidad"

Por su parte, el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha asegurado que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA.

La agencia de noticias Iraní IRNA también se ha hecho eco de las palabras de Al Busaidi, que intentó mediar sin éxito entre Washington y Teherán antes del estallido de la guerra.