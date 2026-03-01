Guardar
Negociaciones

Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"

Washington (United States), 30/01/2026.- US President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office at the White House, Washington, DC, USA, 30 January 2026. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
El presidente de EE. UU. Donald Trump. Foto de archivo: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país.

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica con la revista estadounidense The Atlantic.

El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, ha afirmado que Irán ha tardado demasiado en querer llegar a un acuerdo: "Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", ha dicho.

Trump no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones y ha subrayado que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora han fallecido.

En otra entrevista con la cadena estadounidense CBC, el republicano ha afirmado que la operación contra Irán va más rápido de lo previsto.

Omán asegura que Irán está abierto a "restablecer la estabilidad"

Por su parte, el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha asegurado que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA.

La agencia de noticias Iraní IRNA también se ha hecho eco de las palabras de Al Busaidi, que intentó mediar sin éxito entre Washington y Teherán antes del estallido de la guerra.

