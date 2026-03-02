ATAQUE CONTRA IRÁN
Israel ataca cuarteles subterráneos del régimen en Teherán

El Ejército israelí dice haber lanzado más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos y que también está destruyendo bases de lanzamiento y misiles balísticos en suelo iraní. Según subraya, la guerra contra Irán durará el tiempo que "sea necesario". Desde el sábado, 555 personas han muerto en Irán, según la Media Luna Roja.

Un ataque israelí, anoche, en Teherán. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército israelí ha informado este lunes de que está bombardeando en Teherán varios cuarteles subterráneos del régimen. Según han dicho fuentes militares en una videoconferencia con medios locales, la guerra contra Irán durará el tiempo que "sea necesario".

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado otra extensa ola de ataques en todo Teherán. Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea han lanzado más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos del régimen", ha anunciado el portavoz castrense en hebreo, Effie Defrin.

Además, ha insistido en que según un "plan sistemático" en estrecha colaboración con el Ejército estadounidense, aviones de combate están también destruyendo bases de lanzamiento y misiles balísticos en suelo iraní.

"En estos momentos, cientos de aviones de la Fuerza Aérea están atacando simultáneamente al Líbano e Irán", ha añadido sobre el nuevo frente de este conflicto regional, después de que esta madrugada el grupo chií Hizbulá atacase por primera vez el norte de Israel.

Preguntado por un periodista sobre la duración de la ofensiva, que el presidente de EE.UU. Donald Trump, estimó ayer en cuatro semanas, Defrin ha negado un límite temporal al tratarse de poner fin a una supuesta "amenaza existencial" contra Israel.

"Tenemos varios objetivos para esta guerra. Objetivos que hemos definido y que profundizaremos con el tiempo. Cuanto más daño causemos a este régimen, más agravaremos el daño. Continuaremos mientras sea necesario", ha aclarado. 

Entretanto, la Media Luna Roja ha elevado a 555 los muertos en Irán en los ataques de Israel y EE.UU.

 

Irán Israel Oriente Próximo Internacional

