España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre para apoyar la defensa europea ante los ataques de Irán, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La Cristóbal Colón, que se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo, estará en compañía del francés Charles de Gaulle y de otros buques de la Armada griega.

La misión de la fragata en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía y operada por unos 150 militares españoles.

El Ministerio de Defensa ha explicado que la 'Cristóbal Colón' es la "fragata tecnológicamente más avanzada" y ha destacado que, son su despliegue, España "muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".