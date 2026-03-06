Será noticia: previa del 8M, balance de la BIEMH y aumenta la tensión en Líbano
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 6 de marzo de 2026:
- Previa del 8M: El domingo será un día de reivindicación, pero los actos institucionales comienzan desde algunos días antes. Eustat publicará una estadística especial sobre igualdad entre hombres y mujeres y la Presidenta de Navarra, María Chivite, entregará el premio Berdina 2026 a la Asociación de Mujeres ‘El Cambio’ por el impacto local y el carácter participativo de sus actividades por la igualdad.
- Balance de la BIEMH: La feria más importante de Euskadi ha contado con la presencia de 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos. La feria que hoy se clausura ha dado a conocer cerca 3350 productos innovadores, con 1542 máquinas y más de 100 robots. Dividida en seis pabellones, la feria ha dedicado el 20 % del espacio a la automatización, la robótica y la digitalización.
- Aumenta la tensión en Líbano: El Líbano ha amanecido con bombardeos en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, y también en el sur del país, según reporta la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). Durante la noche del jueves, Israel ha emitido órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio y ha lanzado algunos bombardeos con cuentagotas de lo que se esperaba que fuera una oleada intensa.
Te puede interesar
EE.UU. estudia intervenir el mercado para frenar el alza de precios del petróleo y el gas
Los precios se han disparado en las últimas cinco sesiones, después de que el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacasen Irán.
Pastores evangélicos rezan por Trump en la Casa Blanca colocando sus manos sobre el presidente
Pastores cristianos y líderes evangélicos participaron este jueves en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde realizaron oraciones por el presidente Donald Trump, en un acto coordinado con la Oficina de Fe de la Casa Blanca.
Israel bombardea el sur del Líbano y la periferia de Beirut
Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá. Desde que comenzaron los ataques ya han fallecido 123 personas.
Aumenta la tensión en Líbano
En el campo de batalla de Líbano este jueves se ha producido algo sin precedentes desde la existencia de Israel. El ejército a las órdenes de Netanyahu ha ordenado la evacuación de parte de la capital, Beirut, para luchar contra Hezbolá.
Los ataques en Irán afectan a 3643 edificios civiles y dejan inoperativos tres hospitales
La OMS ha confirmado que se han producido diversos ataques contra el sistema de sanidad iraní, y subraya que cualquier instalación o edificio dedicado a la sanidad está protegido por el derecho humanitario internacional.
Francia autoriza a EE. UU. a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Próximo
El Gobierno galo ha exigido que estos medios (estadounidenses) no participen de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino que lo hagan estrictamente para apoyar la defensa de los socios en la región.
España enviará una fragata a Chipre tras el ataque de Irán a una base británica
El Ministerio de Defensa ha explicado que, son su despliegue, España "muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".
Condenado a 13 años de cárcel el autor del atentado que hirió grave a un turista bilbaíno en Berlín
El ataque ocurrió en febrero del año pasado junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La víctima, un joven de 30 años de Bilbao, sobrevivió a la agresión tras permanecer varios días hospitalizado en la capital alemana.
Macron y la UE muestran su apoyo a España tras las amenazas comerciales de Trump
Sánchez ha expresado su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia.