Será noticia: previa del 8M, balance de la BIEMH y aumenta la tensión en Líbano

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 6 de marzo de 2026:

- Previa del 8M: El domingo será un día de reivindicación, pero los actos institucionales comienzan desde algunos días antes. Eustat publicará una estadística especial sobre igualdad entre hombres y mujeres y la Presidenta de Navarra, María Chivite, entregará el premio Berdina 2026 a la Asociación de Mujeres ‘El Cambio’ por el impacto local y el carácter participativo de sus actividades por la igualdad.

- Balance de la BIEMH: La feria más importante de Euskadi ha contado con la presencia de 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos. La feria que hoy se clausura ha dado a conocer cerca 3350 productos innovadores, con 1542 máquinas y más de 100 robots. Dividida en seis pabellones, la feria ha dedicado el 20 % del espacio a la automatización, la robótica y la digitalización.

- Aumenta la tensión en Líbano: El Líbano ha amanecido con bombardeos en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, y también en el sur del país, según reporta la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). Durante la noche del jueves, Israel ha emitido órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio y ha lanzado algunos bombardeos con cuentagotas de lo que se esperaba que fuera una oleada intensa.