Albiste izango dira: M8aren aurrekoa, BIEMHren balantzea eta tentsioa areagotzen Libanon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko martxoaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- M8aren atarian: Igandea aldarrikapen eguna izango da, baina ekitaldi instituzionalak egun batzuk lehenago hasiko dira. Eustatek gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko estatistika berezia argitaratuko du eta Nafarroako presidente Maria Chivitek Berdina saria emango dio "El Cambio" Emakumeen Elkarteari, tokian tokiko eraginagatik eta berdintasunaren aldeko jardueren izaera parte-hartzaileagatik.
- Makina-Erremintaren Azokaren balantzea: Euskadiko azoka garrantzitsuenak 1.503 erakusketari eta 3.350 produktutik gora izan ditu, eta nazioarteko 350 nobedade inguru eman dituzte ezagutzera bertan. Guztira, 1.542 makina eta 100 robot inguru egon dira. Sei pabiloitan banatuta, azokaren % 20 automatizazioari, robotikari eta digitalizazioari eskainita egon da.
- Tentsioa areagotzen ari da Libanon: Beirut hegoaldeko auzo periferikoetan eta herrialdearen hegoaldean bonbardaketekin esnatu da Libano, Libanoko Albisteen Agentzia Nazionalak (ANN) jakinarazi duenez. Ostegun gauean zehar, Israelek ebakuazio-agindu masiboak eman ditu kanpoaldeko auzo horietarako, eta bonbardaketa batzuk egin ditu, datozen egunotan izango dena iragarrita.
Zure interesekoa izan daiteke
Artzain ebanjelikoek Trumpen alde otoitz egin dute Etxe Zurian, eskuak presidentearen gainean jarrita
Artzain kristauek eta buruzagi ebanjelikoek bat egin zuten ostegunean Etxe Zuriko Bulego Obalean, eta Donald Trump AEBko presidentearen alde otoitz egin zuten, Etxe Zuriko Fede Bulegoarekin koordinatutako ekitaldi batean.
Israelek Libano hegoaldea eta Beirut kanpoaldea bonbardatu ditu berriro
Hiriburuan ez ezik, Libano hegoaldean eta ekialdean ere bonbardaketa gogorrak egin ditu Israelek, Hezbollah talde xiitaren aurka. Gutxienez 123 pertsona hil dituzte Libanon azken erasoaldia abiatu zutenetik.
Tentsioa areagotzen ari da Libanon
Libanon, Netanyahuren agindupeko Armadak Beiruten zati bat ebakuatzea agindu du, Hezbolaren aurka borrokatzeko.
Iranen aurkako erasoek 3.643 eraikin zibili eragin diete, eta hiru ospitale zerbitzutik kanpo geratu dira
OMEk baieztatu du Irango osasun sistemaren aurkako hainbat eraso izan direla, eta azpimarratu du nazioarteko zuzenbide humanitarioak babesten duela osasungintzara bideratutako edozein instalazio edo eraikin.
Frantziak bere base batzuk erabiltzea baimendu die AEBko hegazkinei, "Ekialde Hurbileko bazkideak babesteko"
Macronen Gobernuak baldintza bat jarri du: laguntza-hegazkin estatubatuar horiek ezingo dira erabili Iranen aurkako operazioetarako, baizik eta Ekialde Hurbilean dauden "bazkideak babesteko".
Espainiak Ziprera fragata bat bidaliko du Iranek Erresuma Batuaren base militarra eraso ostean
Defentsa Ministerioak azaldu duenez, Espainiak "Europar Batasunaren eta ekialdeko mugaren defentsarekin duen konpromisoa erakusten du" mugimen horrekin.
13 urteko kartzela zigorra ezarri diote Berlinen turista bilbotar bat larri zauritu zuen atentatuaren egileari
Erasoa iazko otsailean gertatu zen, Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren.
Macronek eta EBk babesa adierazi diote Espainiari, Trumpen mehatxu komertzialen aurrean
Sanchezek esker ona adierazi du, EBko erakunde nagusietako presidenteek eta Europako bazkideek (Frantziak, esaterako) laguntza eskaintzeko dei eta mezuak bidali dizkiotelako.
Israelek Iranek izendatutako edozein buruzagi hil egingo duela ohartarazi du Israel Katz Defentsa ministroak
Israelgo aireko armadak asteartean eraso egin zion Ali Khamenei aiatolaren ondorengoa aukeratzeko Adituen Batzordea biltzekoa zen eraikinari, Qom hiri santuan, izendapen prozesua etenarazteko ahaleginean. Hala ere, une horretan 88 erlijio-gizonak ez zeuden eraikinean bilduta.