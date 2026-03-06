TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: M8aren aurrekoa, BIEMHren balantzea eta tentsioa areagotzen Libanon

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

gasteiz vitoria m8 2019 8M efe
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko martxoaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- M8aren atarian: Igandea aldarrikapen eguna izango da, baina ekitaldi instituzionalak egun batzuk lehenago hasiko dira. Eustatek gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko estatistika berezia argitaratuko du eta Nafarroako presidente Maria Chivitek Berdina saria emango dio "El Cambio" Emakumeen Elkarteari, tokian tokiko eraginagatik eta berdintasunaren aldeko jardueren izaera parte-hartzaileagatik. 

- Makina-Erremintaren Azokaren balantzea: Euskadiko azoka garrantzitsuenak 1.503 erakusketari eta 3.350 produktutik gora izan ditu, eta nazioarteko 350 nobedade inguru eman dituzte ezagutzera bertan. Guztira, 1.542 makina eta 100 robot inguru egon dira. Sei pabiloitan banatuta, azokaren % 20 automatizazioari, robotikari eta digitalizazioari eskainita egon da.

- Tentsioa areagotzen ari da Libanon: Beirut hegoaldeko auzo periferikoetan eta herrialdearen hegoaldean bonbardaketekin esnatu da Libano, Libanoko Albisteen Agentzia Nazionalak (ANN) jakinarazi duenez. Ostegun gauean zehar, Israelek ebakuazio-agindu masiboak eman ditu kanpoaldeko auzo horietarako, eta bonbardaketa batzuk egin ditu, datozen egunotan izango dena iragarrita.

Feminismoa Bilbao Exhibition Centre Libano Munduko albisteak

