Trump asegura que el Gobierno de Cuba "va a caer muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el Gobierno de Cuba caerá "muy pronto", y ha reiterado que La Habana tiene "muchísimas ganas de negociar" con Washington.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", ha dicho Trump en una breve conversación telefónica con la cadena CNN.

Según el presidente estadounidense, los cubanos "quieren llegar a un acuerdo", y para negociar Trump ha designado a su secretario de Estado, Marco Rubio. "Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en Irán", ha añadido.

"Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola", ha indicado.

Este jueves, el republicano advirtió que La Habana está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense considera que la caída de Cuba sería "la cereza del pastel", después del operativo de enero, en el que EE. UU. capturó al hasta entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump ha puesto como ejemplo la "colaboración maravillosa" con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, con el que Washington anunció este jueves que restablecerá relaciones después de décadas de alejamiento.

Durante las últimas semanas, medios estadounidenses han informado sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un familiar del expresidente cubano Raúl Castro.