Kubako Gobernua "laster" eroriko dela ziurtatu du Trumpek

AEBko presidentearen arabera, kubatarrek "akordio batera iritsi nahi dute", eta negoziatzeko Marco Rubio Estatu idazkaria izendatu du Trumpek. Errepublikanoaren hitzetan, Kubaren erorketa "pastelaren gerezia" izango litzateke.

WASHINGTON DC (United States), 04/03/2026.- President Donald Trump speaks during a roundtable on the Ratepayer Protection Pledge in the Indian Treaty Room in the Eisenhower Executive Office Building near the White House in Washington, DC on Wednesday, March 4, 2026. Technology firms that sign the pledge will commit to ensuring artificial intelligence infrastructure does not raise utility bills for households and small businesses. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

Donald Trump, AEBko presidentea. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kubako Gobernua "laster" eroriko dela ziurtatu du gaur, ostirala, Donald Trump AEBko presidenteak, eta Habanak Washingtonekin "negoziatzeko gogo handia" duela azpimarratu du.

"Kuba laster eroriko da, honek aurretik hitz egin dugunarekin loturarik ez duen arren, baina Kuba ere erori egingo da. Akordio batera iristeko gogo handia dute", esan du Trumpek CNN telebista katearekin izandako telefono bidezko elkarrizketa labur batean.

AEBko presidentearen arabera, kubatarrek "akordio batera iritsi nahi dute", eta negoziatzeko Marco Rubio Estatu idazkaria izendatu du Trumpek. "Ikusiko dugu nola ateratzen den. Orain Irani begira gaude", gaineratu du.

"Denbora sobera dugu, baina Kuba prest dago jada, 50 urteren ostean. 50 urte daramatzat horra begira", adierazi du.

Errepublikanoak ohartarazi du Habanak "lehenbailehen" akordioa lortu nahi duela bere Administrazioarekin, eta ziurtatu du "denbora kontua" besterik ez dela Karibeko herrialdera begira jartzea, Iranen aurkako ekintza militarrak Etxe Zuriaren fokua zertxobait desbideratu duela aditzera emanez.

AEBko presidentearen ustez, Kubaren erorketa "pastelaren gerezia" izango litzateke, urtarrilean AEBk Nicolas Maduro Venezuelako orduko presidentea harrapatu ondoren.

Trumpek adibide gisa jarri du Delcy Rodriguezen bitarteko gobernuarekiko "lankidetza zoragarria",  zeinarekin Washingtonek ostegun honetan iragarri zuen harremanak berrezarriko dituela hamarkadetako urruntzearen ondoren.

Azken asteetan, Marco Rubio AEBko Estatu idazkariaren eta Raul Castro Kubako presidente ohiaren senide baten arteko kontaktuen berri eman dute AEBko hedabideek.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Kuba Latinoamerika Iran Munduko albisteak

