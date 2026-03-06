Kubako Gobernua "laster" eroriko dela ziurtatu du Trumpek
AEBko presidentearen arabera, kubatarrek "akordio batera iritsi nahi dute", eta negoziatzeko Marco Rubio Estatu idazkaria izendatu du Trumpek. Errepublikanoaren hitzetan, Kubaren erorketa "pastelaren gerezia" izango litzateke.
Kubako Gobernua "laster" eroriko dela ziurtatu du gaur, ostirala, Donald Trump AEBko presidenteak, eta Habanak Washingtonekin "negoziatzeko gogo handia" duela azpimarratu du.
"Kuba laster eroriko da, honek aurretik hitz egin dugunarekin loturarik ez duen arren, baina Kuba ere erori egingo da. Akordio batera iristeko gogo handia dute", esan du Trumpek CNN telebista katearekin izandako telefono bidezko elkarrizketa labur batean.
AEBko presidentearen arabera, kubatarrek "akordio batera iritsi nahi dute", eta negoziatzeko Marco Rubio Estatu idazkaria izendatu du Trumpek. "Ikusiko dugu nola ateratzen den. Orain Irani begira gaude", gaineratu du.
"Denbora sobera dugu, baina Kuba prest dago jada, 50 urteren ostean. 50 urte daramatzat horra begira", adierazi du.
Errepublikanoak ohartarazi du Habanak "lehenbailehen" akordioa lortu nahi duela bere Administrazioarekin, eta ziurtatu du "denbora kontua" besterik ez dela Karibeko herrialdera begira jartzea, Iranen aurkako ekintza militarrak Etxe Zuriaren fokua zertxobait desbideratu duela aditzera emanez.
AEBko presidentearen ustez, Kubaren erorketa "pastelaren gerezia" izango litzateke, urtarrilean AEBk Nicolas Maduro Venezuelako orduko presidentea harrapatu ondoren.
Trumpek adibide gisa jarri du Delcy Rodriguezen bitarteko gobernuarekiko "lankidetza zoragarria", zeinarekin Washingtonek ostegun honetan iragarri zuen harremanak berrezarriko dituela hamarkadetako urruntzearen ondoren.
Azken asteetan, Marco Rubio AEBko Estatu idazkariaren eta Raul Castro Kubako presidente ohiaren senide baten arteko kontaktuen berri eman dute AEBko hedabideek.
Erasoa iazko otsailean gertatu zen, Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren.