Israel mata a al menos cuatro personas en un ataque en un hotel céntrico de Beirut

18:00 - 20:00
Agencias | EITB

Última actualización

Al menos cuatro personas han muerto este domingo en un ataque israelí contra un hotel en el paseo marítimo de Beirut, el primero dentro de la propia capital del Líbano en seis días de ofensiva aérea, y en el que Israel dice haber alcanzado a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní.

