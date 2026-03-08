IRANEN AURKAKO ERASOAK

Israelek gutxienez lau pertsona hil ditu Beiruteko hotel batean egindako erasoan

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Gutxienez lau pertsona hil dira igande honetan Israelek Beiruteko itsas pasealekuan hotel baten aurka egindako erasoan, sei eguneko erasoaldiaren baitan hiriaren erdigunean egin duen lehenengoan. Israelek esan du Irango Guardia Iraultzaileko komandanteak harrapatu dituela bertan.

Iran Israel Libano Munduko albisteak

