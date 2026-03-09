ORIENTE PRÓXIMO
El G7 baraja recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado por la guerra

Este lunes se reúnen los ministros de Finanzas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido para abordar las consecuencias económicas de la guerra.
(Foto de ARCHIVO) April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: An Iranian speedboat of the Basij Resistance Mobilization Force, a paramilitary volunteer militia within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and one of its five branches, is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, southern Iran. Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622 as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April 29, 2024. The date coincides with the anniversary of a successful military campaign by Shah Abbas, the Great of Persia, in the 17th century. This campaign drove the Portuguese navy out of Hormuz Island, after which it was named the waterway that separated the Gulf from the Sea of Oman. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024

Irán ha cerrado al tráfico el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 25 % del petróleo del mundo. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Petrolio erreserba estrategikoak merkaturatzea aztertuko du G7 taldeak, gerrak merkatuan eragindako gorabeheren aurrean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los países del G7 barajan la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado que han disparado los precios con la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuentes del Gobierno de Francia, que este año ejerce la presidencia del G7, han confirmado este lunes el estudio de esa posibilidad a pocas horas de una reunión por vídeoconferencia de los ministros de Finanzas de los siete países más ricos para abordar las consecuencias económicas de la guerra.

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre los que están los del G7, tienen la obligación de disponer de unas reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 90 días de consumo para hacer frente a circunstancias excepcionales, en particular rupturas del aprovisionamiento.

La AIE ha indicado este lunes que sigue "de cerca" la situación en Oriente Medio, "incluidas las posibles repercusiones de cualquier interrupción del flujo de energía a través del estrecho de Ormuz", que Irán ha cerrado de hecho al tráfico marítimo desde el comienzo de la guerra.

La organización ha recordado que por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 25 % del petróleo que se consume en el mundo y el 20 % de las exportaciones de gas natural licuado.

El precio del petróleo se ha vuelto a disparar este lunes, ampliamente por encima de los 110 dólares el barril de brent de referencia en Europa, lo que significa un incremento del 20 % que se suma a los incrementos del 30 % la semana pasada.

DAHYE (BEIRUT), 08/03/2026.- Destrucción de un edificio en el suburbio sur de Beirut, conocido como Dahye, tras las órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio que emitió el ejército israelí el pasado jueves. EFE/ Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nuevas ofensivas por aire contra Líbano, Irán y Bahréin

Bahréin ha informado de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní. La agencia oficial de noticias BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país. Por otra parte, el Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras controladas por Hizbulá en Líbano e Irán. 

