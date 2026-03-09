Petrolio erreserba estrategikoak merkaturatzea aztertuko du G7 taldeak, gerrak merkatuan eragindako gorabeheren aurrean
Astelehen honetan premiazko bilera egingo dute Alemania, Kanada, Estatu Batuak, Frantzia, Italia, Japonia eta Erresuma Batuko Finantza ministroek, Ekialde Hurbileko gerra eta horren ondorio ekonomikoak aztertzeko.
G7a osatzen duten herrialdeak petrolio erreserba estrategikoak merkaturatzea aztertzen ari dira, AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerraren ondorioz, erregaien prezioek nabarmen gora egiten jarraitzen duten bitartean.
G7 taldearen txandakako presidentetza duen Frantziako Gobernuko iturriek baieztatu dute informazio hori, Alemania, Kanada, Estatu Batuak, Frantzia, Italia, Japonia eta Erresuma Batuko Finantza ministroek astelehen honetan bilera egin atarian.
IEA Nazioarteko Energia Agentziako kide direnek (tartean daude G7ko herrialdeak) 90 eguneko kontsumoaren pareko petrolio erreserbak izan behar dituzte sortu daitezkeen salbuespen egoerei aurre egiteko.
Nazioarteko Energia Agentzia gertutik jarraitzen ari da Ekialde Hurbileko egoera, bereziki, Iranek Ormuzko itsasartea itxi ondoren petrolioaren eta erregaien prezioak nabarmen gora egin ostean.
Izan ere, Ormuzko itsasartetik igarotzen da munduan kontsumitzen den petrolioaren % 25 inguru eta gas natural likuatuaren % 20 inguru.
Brent upelaren prezioa igo egin da berriro astelehen honetan, 110 dolarreraino.
Zure interesekoa izan daiteke
Horrelakoa da Mojtaba Jamenei Irango lider goren berria: erlijiosoa, luxuaren zalea eta krudela disidentziarekin
Ali Jameniren bigarren semea izendatu izanak ateak itxi dizkio irekiera aukerari.
Aire-eraso gehiago egin dituzte Libano, Iran eta Bahrainen aurka
32 pertsona zauritu dira Bahrainen, horietako lau larri, Irango drone baten erasoaren ondorioz. BNA albiste-agentzia ofizialak dioenez, erasoak Sitrako eremua jo du gaur goizaldean, Manama hiriburutik hegoaldera dagoen uharte txiki bat, alegia. Bestalde, Hezbollahk Libanon eta Iranen kontrolpean dituen azpiegituren aurkako erasoak egin ditu Israelgo Armadak.
Petrolioaren prezioa 100 dolarretik gorakoa da upeleko, Iranen aurkako gerra dela eta
Horren ondorioz, nabarmen garestitu da gasolinaren eta gasolioaren prezioa.
Iranek Khameneiren seme Mojtaba izendatu du buruzagi goren berri
Izendapen honekin, Irango botereak kontinuismoaren alde egin du, Israelen eta AEBren mehatxuei entzungor; izan ere, ohartarazi dute estatuburu berriari eraso egingo diotela eta gustuko ez badute ez duela karguan iraungo, hurrenez hurren.
Iranen eta Libanoren aurkako erasoak areagotu eta petrolio azpiegiturak bonbardatu ditu Israelek
Iranen aurkako erasoek, bereziki Teheran helburu dutenek, ez dute etenik. Hodei toxiko batean murgilduta esnatu da hiriburua, lehen aldiz petrolio instalazioei eraso baitie Isralek. Gerraren bederatzigarren egunean, Beirut bonbardatu du estreinakoz Netanyahuren armadak.
Trumpek Irango buruzagi goren berriari ohartarazi dio ez duela "luze iraungo" AEBren onespenik gabe
"Ziurtatu nahi dugu ni hemen ez nagoenean AEB ez dela hamar urtetik behin Iranengatik arduratuko", esan du AEBko presidenteak.
Israelek gutxienez lau pertsona hil ditu Beiruteko hotel batean egindako erasoan
Gutxienez lau pertsona hil dira igande honetan Israelek Beiruteko itsas pasealekuan hotel baten aurka egindako erasoan, sei eguneko erasoaldiaren baitan hiriaren erdigunean egin duen lehenengoan. Israelek esan du Irango Guardia Iraultzaileko komandanteak harrapatu dituela bertan.
Gutxienez 300 pertsona hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoko meatze batean izandako beste luizi batean
Gutxienez 300 pertsona hil dira Rubaya meatze eremuan izandako luizi batean, Kongoko Errepublika Demokratikoaren ipar-ekialdean. Asteartean 200 pertsona hil ziren bertan, eta urtarrilaren 28an, 400 baino gehiago.
Israelek petrolio azpiegiturei eraso die Teheranen eta hodei toxikoa eragin du
Teheran ke-laino toxiko batean murgilduta esnatu da gaur, Israelek goizaldean petrolio instalazioen aurka egindako erasoen ondorioz.