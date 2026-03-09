Guerra en Oriente Medio
El Golfo Pérsico, paralizado

18:00 - 20:00
La guerra en Oriente Medio continúa e Irán, de momento, no da señales de fatiga. El país persa continúa con sus ataques a sus países vecinos aliados de Israel y EE. UU. con su objetivo de generar una crisis económica global.

martin izagirre
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Martín Izagirre, oficial de marina de un gasero bloqueado en Ormuz: "Escuchamos explosiones e incluso vemos misiles"

Martín Izagirre, de 26 años, es segundo oficial de un gasero que permanece atrapado en el golfo Pérsico desde el pasado 26 de febrero. El bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene a miles de embarcaciones retenidas a ambos lados del paso marítimo. En declaraciones a ETB, Izagirre ha relatado cómo están viviendo la situación a bordo. La tripulación tiene claro que no se moverán hasta que existan garantías de seguridad.  

Paphos (Cyprus), 09/03/2026.- French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with Cyprus' president and Greece's prime minister at Paphos military airport, in Paphos, Cyprus, 09 March 2026, on the day of Macron's visit to show France's solidarity after recent drone attacks amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, and aimed at reinforcing European security in the Eastern Mediterranean. (Chipre, Francia, Grecia) EFE/EPA/Gonzalo Fuentes / POOL MAXPPP OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"

Esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" y "una vez terminase la fase más crítica del conflicto". El jefe de Estado ha especificado que el plan tendría un "objetivo meramente pacífico de acompañamiento", y se trataría de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz. El G7, por su parte, ha decidido esperar y continuar analizando la situación antes de liberar las reservas de petróleo.

DAHYE (BEIRUT), 08/03/2026.- Destrucción de un edificio en el suburbio sur de Beirut, conocido como Dahye, tras las órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio que emitió el ejército israelí el pasado jueves. EFE/ Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nuevas ofensivas por aire contra Líbano, Irán y Bahréin

Bahréin ha informado de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní. La agencia oficial de noticias BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país. Por otra parte, el Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras controladas por Hizbulá en Líbano e Irán. 

