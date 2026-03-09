Ataque contra Irán
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"

Esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" y "una vez terminase la fase más crítica del conflicto". El jefe de Estado ha especificado que el plan tendría un "objetivo meramente pacífico de acompañamiento", y se trataría de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz.
Paphos (Cyprus), 09/03/2026.- French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with Cyprus' president and Greece's prime minister at Paphos military airport, in Paphos, Cyprus, 09 March 2026, on the day of Macron's visit to show France's solidarity after recent drone attacks amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, and aimed at reinforcing European security in the Eastern Mediterranean. (Chipre, Francia, Grecia) EFE/EPA/Gonzalo Fuentes / POOL MAXPPP OUT
Emmanuel Macron, hoy, en Chipre. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Macron: "Martxan dago Ormuzko itsasartea pixkanaka irekitzeko defentsa-misio bat"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

Macron también ha detallado que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá "atraer y movilizar" a otros países europeos.

Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés ha matizado que esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" se realizaría "una vez terminase la fase más crítica del conflicto", sin precisar más detalles.

"Preparamos esta misión con nuestro socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial", ha referido Macron.

El jefe de Estado ha hablado de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz.

Asimismo, Macron ha señalado que Francia aportará dos fragatas para asegurar "la libertad de navegación y la seguridad" en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo -dentro de la actual coalición internacional coordinada por Grecia-.

"Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional", ha agregado.

Francia Irán Economía Internacional

Te puede interesar

DAHYE (BEIRUT), 08/03/2026.- Destrucción de un edificio en el suburbio sur de Beirut, conocido como Dahye, tras las órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio que emitió el ejército israelí el pasado jueves. EFE/ Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nuevas ofensivas por aire contra Líbano, Irán y Bahréin

Bahréin ha informado de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní. La agencia oficial de noticias BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país. Por otra parte, el Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras controladas por Hizbulá en Líbano e Irán. 

Cargar más
Publicidad
X