Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.
Macron también ha detallado que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá "atraer y movilizar" a otros países europeos.
Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés ha matizado que esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" se realizaría "una vez terminase la fase más crítica del conflicto", sin precisar más detalles.
"Preparamos esta misión con nuestro socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial", ha referido Macron.
El jefe de Estado ha hablado de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz.
Asimismo, Macron ha señalado que Francia aportará dos fragatas para asegurar "la libertad de navegación y la seguridad" en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo -dentro de la actual coalición internacional coordinada por Grecia-.
"Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional", ha agregado.
EE. UU. acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos
Sólo el año pasado cerca de 80 000 personas murieron en EE. UU. por sobredosis e intoxicaciones relacionadas con drogas, incluidas cocaína y metanfetamina mezcladas con fentanilo.
Israel sigue atacando Irán y el Líbano, y Teherán responde en todo el Golfo
Israel ha anunciado un ataque “a gran escala” al país persa, mientras sigue bombardeando el Líbano, e Irán ha atacado Israel y bases estadounidenses en Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí-
Mojtaba Jamenei, un religioso aficionado al lujo y cruel con la disidencia para dirigir Irán
La designación del segundo hijo de Alí Jameni supone un portazo a cualquier opción de aperturismo.
El G7 baraja recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado por la guerra
Este lunes se reúnen los ministros de Finanzas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido para abordar las consecuencias económicas de la guerra.
Nuevas ofensivas por aire contra Líbano, Irán y Bahréin
Bahréin ha informado de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní. La agencia oficial de noticias BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país. Por otra parte, el Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras controladas por Hizbulá en Líbano e Irán.
El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán
Todo esto se traduce en un claro encarecimiento del precio de la gasolina y el diésel.
Irán nombra a Mojtaba, hijo de Jameneí, como nuevo líder supremo
Con esta designación, el poder iraní cierra filas en torno al continuismo, y hace caso omiso a las amenazas de Israel y EE. UU., quienes han asegurado que lo atacarán y harán lo propio si no es de su agrado, respectivamente.
Israel recrudece sus ataques a Irán y Líbano y alcanza infraestructuras petroleras
Israel ataca de forma casi ininterrumpida Irán y, especialmente, Teherán, que esta mañana ha amanecido envuelta en una nube tóxica, después de que la aviación bombardeara por primera vez depósitos de combustible en la capital. En el noveno día de guerra, Israel ha bombardeado por primera vez Beirut
Trump avisa al futuro líder supremo de Irán que "no durará mucho" si no cuenta con la aprobación de EE. UU.
"Lo que queremos", ha proseguido el presidente estadounidense, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".