Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.



Macron también ha detallado que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá "atraer y movilizar" a otros países europeos.



Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés ha matizado que esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" se realizaría "una vez terminase la fase más crítica del conflicto", sin precisar más detalles.



"Preparamos esta misión con nuestro socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial", ha referido Macron.



El jefe de Estado ha hablado de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz.



Asimismo, Macron ha señalado que Francia aportará dos fragatas para asegurar "la libertad de navegación y la seguridad" en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo -dentro de la actual coalición internacional coordinada por Grecia-.



"Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional", ha agregado.