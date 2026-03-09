Iranen aurkako erasoa
Macron: "Ormuzko itsasartea pixkanaka irekitzeko defentsa-misio bat martxan dago"

Misio hori "herrialde europar eta ez europarrekin" egin beharko litzateke, "behin gatazkaren faserik kritikoena amaitutakoan". Estatuburuak zehaztu duenez, planak "laguntza helburu baketsua" izango luke, eta hainbat ontzi mota "eskoltatzea" izango litzateke bidea, "gasa eta petrolioa" berriro Ormuzetik igaro ahal izateko.

Emmanuel Macron, gaur, Zipren. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak astelehen honetan iragarri duenez, Ormuzeko itsasartea "pixkanaka irekitzeko" nazioarteko "defentsa-misio" bat "martxan dago". Izan ere, itsasarte horretatik igarotzen da petrolio gordinaren eta gasaren ehuneko handi bat, baita funtsezko beste produktu batzuk ere. 

Macronek zehaztu duenez, zortzi fragata, bi helikoptero-ontzi anfibio eta Frantziako hegazkin-ontzi bat zabalduko dira Mediterraneo ekialdean, eta horrek guztiak Europako beste herrialde batzuk "erakarri eta mobilizatzea" ahalbidetuko du.

Ormuzko itsasartearen inguruan, Frantziako presidenteak zehaztu du "Europako herrialdeekin eta Europakoak ez direnekin" egin beharreko misio hori "gatazkaren fase kritikoena amaitu ondoren" egingo litzatekeela, xehetasun gehiagorik eman gabe.

"Misio hau gure bazkideekin ari gara prestatzen, modu ordenatuan, eta helburu baketsua izango du, laguntzekoa. Gure ekonomiarako eta munduko ekonomiarako funtsezkoa da", adierazi du Macronek.

Horretarako bidea hainbat ontzi mota "eskoltatzea" litzateke, Macronen hitzetan, "gasa eta petrolioa" Ormuzen berriro pasa ahal izateko.

Halaber, Macronek adierazi du Frantziak bi fragata jarriko dituela Ekialdeko Mediterraneoan eta Itsaso Gorrian (Greziak koordinatutako nazioarteko koalizioaren barruan) "nabigazio askatasuna eta segurtasuna" bermatzeko.

"Gure helburua da jarrera defentsibo hutsarekin Iranek erantzun gisa egindako erasoek jotako herrialde guztiengandik gertu egotea, gure sinesgarritasuna ziurtatzea eta eskualdeko gatazka deseskalatzea bultzatzea", gaineratu du.

