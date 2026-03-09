Martín Izagirre, oficial de marina de un gasero bloqueado en Ormuz: "Escuchamos explosiones e incluso vemos misiles"
Martín Izagirre, de 26 años, es segundo oficial de un gasero que permanece atrapado en el golfo Pérsico desde el pasado 26 de febrero. El bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene a miles de embarcaciones retenidas a ambos lados del paso marítimo. En declaraciones a ETB, Izagirre ha relatado cómo están viviendo la situación a bordo. La tripulación tiene claro que no se moverán hasta que existan garantías de seguridad.
