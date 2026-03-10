Once días han pasado desde que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, dando comienzo a un intenso conflicto bélico en Oriente Medio. Este martes, 10 de marzo, los bombardeos se han intensificado en Teherán y Líbano, después de que el secretario de la Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunciara que el día será el "más intenso" de la operación. Mientras, Rusia y China han pedido una desescalada, aunque Irán niega tener intenciones de negociar con EE. UU.

En cuanto a sus efectos económicos en el mundo, los precios del gas y el petróleo han bajado y continúan todas las miradas en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán.

Bombardeos en Irán

El Ejército israelí ha realizado esta mañana una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que los recientes bombardeos sobre instalaciones petroleras de Irán ponen en peligro la salud de la población, por los estragos que se generan en las vías respiratorias y en la piel.

Asimismo, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente Donald Trump "no descarta opciones", incluido el despliegue de tropas en el país centroasiático.

Siguen los ataques a Líbano

La armada de Israel también está bombardeando la "infraestructura" de Hizbulá en los barrios del sur de la capital libanesa, Beirut.

El número de muertos de estos ataques se elevan a 570 y el de heridos a más de 1400, según la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano.

Además han causado el desplazamiento forzoso de 667 000 personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ormuz: "estrecho de paz o sufrimiento"

Además, las miradas del mundo están en el estrecho de Ormuz, por los efectos económicos que genera en todo el planeta ya que por él pasan entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó que el estratégico paso de Ormuz será un “estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas”, en referencia a Estados Unidos.

Por su parte, el Pentágono ha confirmado que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través de este estrecho, aunque no ha detallado cuándo comenzarían estas operaciones. El presidente Trump ha anunciado esta tarde que Iran ha puesto minas en el estrecho y ha amenazado que, si no los quita, las consecuencias militares serán "como nunca antes vistas".