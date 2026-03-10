GUERRA EN IRÁN
Undécimo día de guerra contra Irán: el "más intenso" y con las miradas puestas en Ormuz

Los bombardeos se han intensificado en Irán y el sur de Líbano, en un conflicto que deja ya más de 1250 fallecidos, la mayoría civiles. Por el momento, las partes se niegan a negociar, aunque China y Rusia piden una desescalada. Mientras, Trump ha afirmado que Irán podría haber colocado minas en el estrecho de Ormuz y amenaza con "consecuencias nunca vistas" si no las retira.

March 10, 2026, Tehran, Iran: Rescue teams from the Iranian Red Crescent Society (IRCS) are working at the site of a building damaged by an airstrike in Resalat Square, Tehran. The United States and Israel launched strikes on Iran on February 28, killing Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and senior military officials, after which Iran retaliated with strikes on Israel and Gulf states.,Image: 1081649874, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Ircs / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 10/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Los equipos de rescate en Teheran tras un bombardeo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Irango gerraren 11. eguneko kronika: “bortitzena” izan da eta begirada guztiak Ormuzen jarrita egon dira
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Once días han pasado desde que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, dando comienzo a un intenso conflicto bélico en Oriente Medio. Este martes, 10 de marzo, los bombardeos se han intensificado en Teherán y Líbano, después de que el secretario de la Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunciara que el día será el "más intenso" de la operación. Mientras, Rusia y China han pedido una desescalada, aunque Irán niega tener intenciones de negociar con EE. UU. 

En cuanto a sus efectos económicos en el mundo, los precios del gas y el petróleo han bajado y continúan todas las miradas en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán.

Bombardeos en Irán

El Ejército israelí ha realizado esta mañana una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que los recientes bombardeos sobre instalaciones petroleras de Irán ponen en peligro la salud de la población, por los estragos que se generan en las vías respiratorias y en la piel.

Asimismo, según  la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente Donald Trump "no descarta opciones", incluido el despliegue de tropas en el país centroasiático. 

Siguen los ataques a Líbano

La armada de Israel también está bombardeando la "infraestructura" de Hizbulá en los barrios del sur de la capital libanesa, Beirut.

El número de muertos de estos ataques se elevan a 570 y el de heridos a más de 1400, según la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano.

Además han causado el desplazamiento forzoso de 667 000 personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ormuz: "estrecho de paz o sufrimiento"

Además, las miradas del mundo están en el estrecho de Ormuz, por los efectos económicos que genera en todo el planeta ya que por él pasan entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó que el estratégico paso de Ormuz será un “estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas”, en referencia a Estados Unidos.

Por su parte, el Pentágono ha confirmado que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través de este estrecho, aunque no ha detallado cuándo comenzarían estas operaciones. El presidente Trump ha anunciado esta tarde que Iran ha puesto minas en el estrecho y ha amenazado que, si no los quita, las consecuencias militares serán "como nunca antes vistas".

Teheran. Foto: EFE.

Sin negociaciones a la vista

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado que su país no busca "una guerra interminable" y que acabará cuando, "a su debido tiempo", consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

Donald Trump ha reiterado que ha escuchado que los líderes iraníes "tienen muchas ganas de hablar" y preguntado por ello, su respuesta no ha sido clara. "Depende de en qué términos”, ha dicho, y ha añadido que “ya no hace falta hablar más, pero es posible".

Teherán ha negado categóricamente que tenga la intención de negociar nada con EE. UU. La Guardia Revolucionaria ha asegurado que será Irán quien decidirá el fin de la guerra.

El papel de Rusia y China

El Kremlin ha negado que Vladímir Putin vaya a ejercer el papel de mediador, aunque el dirigente ruso habló el lunes con Trump y el martes con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian. No obstante, Putin aboga por "una rápida desescalada del conflicto y su resolución por la vía política".

Por contra, el Ministerio chino de Exteriores ha asegurado que está desarrollando una "mediación activa" y que continuará manteniendo contactos con las partes implicadas para promover la desescalada y el retorno a las negociaciones.

Ataques al Kurdistán iraquí

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que ha realizado un ataque con cinco misiles contra una base del Ejército estadounidense en el Kurdistán iraquí.

Por su parte, el presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, mantienen su apoyo a Irán y han felicitado al hijo del fallecido Ali Jameneí, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo del país vecino.

Al Sudani ha pedido a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., que el territorio de su país "no se use para ninguna acción contra Estados vecinos o de la región" y ha rechazado las violaciones de su espacio aéreo "por cualquier parte".

Irán niega atacar Turquía

En una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, Pezeshkian ha negado que los dos misiles balísticos interceptados en los últimos días hayan sido lanzados por Irán.

Turquía, en cooperación con los demás miembros de la OTAN, ha trasladado una batería de defensa antimisiles Patriot a la provincia de Malatya, en la que se ubica uno de los radares militares más importantes de la Alianza Atlántica, operado por Estados Unidos.

Oriente Próximo Irán Estados Unidos Líbano Internacional

