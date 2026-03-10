Undécimo día de guerra contra Irán: el "más intenso" y con las miradas puestas en Ormuz
Los bombardeos se han intensificado en Irán y el sur de Líbano, en un conflicto que deja ya más de 1250 fallecidos, la mayoría civiles. Por el momento, las partes se niegan a negociar, aunque China y Rusia piden una desescalada. Mientras, Trump ha afirmado que Irán podría haber colocado minas en el estrecho de Ormuz y amenaza con "consecuencias nunca vistas" si no las retira.
Once días han pasado desde que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, dando comienzo a un intenso conflicto bélico en Oriente Medio. Este martes, 10 de marzo, los bombardeos se han intensificado en Teherán y Líbano, después de que el secretario de la Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunciara que el día será el "más intenso" de la operación. Mientras, Rusia y China han pedido una desescalada, aunque Irán niega tener intenciones de negociar con EE. UU.
En cuanto a sus efectos económicos en el mundo, los precios del gas y el petróleo han bajado y continúan todas las miradas en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán.
Bombardeos en Irán
El Ejército israelí ha realizado esta mañana una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que los recientes bombardeos sobre instalaciones petroleras de Irán ponen en peligro la salud de la población, por los estragos que se generan en las vías respiratorias y en la piel.
Asimismo, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente Donald Trump "no descarta opciones", incluido el despliegue de tropas en el país centroasiático.
Siguen los ataques a Líbano
La armada de Israel también está bombardeando la "infraestructura" de Hizbulá en los barrios del sur de la capital libanesa, Beirut.
El número de muertos de estos ataques se elevan a 570 y el de heridos a más de 1400, según la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano.
Además han causado el desplazamiento forzoso de 667 000 personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Ormuz: "estrecho de paz o sufrimiento"
Además, las miradas del mundo están en el estrecho de Ormuz, por los efectos económicos que genera en todo el planeta ya que por él pasan entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó que el estratégico paso de Ormuz será un “estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas”, en referencia a Estados Unidos.
Por su parte, el Pentágono ha confirmado que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través de este estrecho, aunque no ha detallado cuándo comenzarían estas operaciones. El presidente Trump ha anunciado esta tarde que Iran ha puesto minas en el estrecho y ha amenazado que, si no los quita, las consecuencias militares serán "como nunca antes vistas".
Sin negociaciones a la vista
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado que su país no busca "una guerra interminable" y que acabará cuando, "a su debido tiempo", consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.
Donald Trump ha reiterado que ha escuchado que los líderes iraníes "tienen muchas ganas de hablar" y preguntado por ello, su respuesta no ha sido clara. "Depende de en qué términos”, ha dicho, y ha añadido que “ya no hace falta hablar más, pero es posible".
Teherán ha negado categóricamente que tenga la intención de negociar nada con EE. UU. La Guardia Revolucionaria ha asegurado que será Irán quien decidirá el fin de la guerra.
El papel de Rusia y China
El Kremlin ha negado que Vladímir Putin vaya a ejercer el papel de mediador, aunque el dirigente ruso habló el lunes con Trump y el martes con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian. No obstante, Putin aboga por "una rápida desescalada del conflicto y su resolución por la vía política".
Por contra, el Ministerio chino de Exteriores ha asegurado que está desarrollando una "mediación activa" y que continuará manteniendo contactos con las partes implicadas para promover la desescalada y el retorno a las negociaciones.
Ataques al Kurdistán iraquí
La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que ha realizado un ataque con cinco misiles contra una base del Ejército estadounidense en el Kurdistán iraquí.
Por su parte, el presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, mantienen su apoyo a Irán y han felicitado al hijo del fallecido Ali Jameneí, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo del país vecino.
Al Sudani ha pedido a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., que el territorio de su país "no se use para ninguna acción contra Estados vecinos o de la región" y ha rechazado las violaciones de su espacio aéreo "por cualquier parte".
Irán niega atacar Turquía
En una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, Pezeshkian ha negado que los dos misiles balísticos interceptados en los últimos días hayan sido lanzados por Irán.
Turquía, en cooperación con los demás miembros de la OTAN, ha trasladado una batería de defensa antimisiles Patriot a la provincia de Malatya, en la que se ubica uno de los radares militares más importantes de la Alianza Atlántica, operado por Estados Unidos.
Irán amenaza con pena de muerte a quienes colaboren con el enemigo
Irán ha advertido a medios y ciudadanos que la cooperación con el enemigo será castigada con la muerte y la confiscación de bienes, tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel que deja ya más de 1200 personas muertas.
Trump reitera sus amenazas a Cuba: "Podría ser una toma de control amistosa, o no"
El presidente estadounidense ha afirmado que no tienen energía, combustible, dinero en la isla y que "tienen profundos problemas a nivel humanitario".
Los ministros de Energía del G7 se reúnen hoy para abordar la crisis por el conflicto de Oriente Próximo
Los ministros del ramo de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo.
Escalada de la guerra contra Irán: ¿cómo se ha recrudecido el conflicto y a qué países afecta?
La ofensiva militar lanzada por Israel y EE. UU. a Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de la república islámica alcanza ya a 15 países de Oriente Próximo. Irán contabiliza ya más de 1200 muertos y 12 000 heridos, mientras que en el Líbano rozan las 400 víctimas mortales. 12 países del Golfo Pérsico han denunciado ataques por parte del régimen de Jameneí. La cifra de muertos de este lado alcanzaría la cuarentena, con ocho soldados estadounidenses incluidos.
Trump ve la guerra de Irán "prácticamente terminada"
Asimismo, el presidente republicano ha asegurado que el Estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero ha añadido que está "considerando tomar el control" de este paso marítimo vital para la economía global.
El Golfo Pérsico, paralizado
La guerra en Oriente Medio continúa e Irán, de momento, no da señales de fatiga. El país persa continúa con sus ataques a sus países vecinos aliados de Israel y EE. UU. con su objetivo de generar una crisis económica global.
Martín Izagirre, oficial de marina de un gasero bloqueado en Ormuz: "Escuchamos explosiones e incluso vemos misiles"
Martín Izagirre, de 26 años, es segundo oficial de un gasero que permanece atrapado en el golfo Pérsico desde el pasado 26 de febrero. El bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene a miles de embarcaciones retenidas a ambos lados del paso marítimo. En declaraciones a ETB, Izagirre ha relatado cómo están viviendo la situación a bordo. La tripulación tiene claro que no se moverán hasta que existan garantías de seguridad.
Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"
Esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" y "una vez terminase la fase más crítica del conflicto". El jefe de Estado ha especificado que el plan tendría un "objetivo meramente pacífico de acompañamiento", y se trataría de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz. El G7, por su parte, ha decidido esperar y continuar analizando la situación antes de liberar las reservas de petróleo.
La UE evita valorar la elección de Mojtaba Jameneí y China y Rusia rechazan cualquier ataque contra el nuevo líder
Trump, por su parte, ha afirmado que no está contento con la elección. En declaraciones al tabloide estadounidense New York Post, ha señalado que no secunda la decisión de la Asamblea de Expertos. En todo caso, ha evitado desvelar si el nuevo líder iraní es un objetivo militar