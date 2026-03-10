El precio del petróleo cae más del 6 % hasta los 92 dólares el barril de Brent

El precio del barril de Brent, tras dispararse en la víspera, cae en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la guerra en Oriente Próximo.

A las 07:00 horas de este martes, los contratos de futuros del brent de más próximo vencimiento caen el 6,53 % respecto al cierre del lunes, hasta los 92,44 dólares el barril.

En la víspera, precio del petróleo, que llegó a dispararse casi un 29 %, hasta situarse cerca de los 120 dólares —máximos desde 2022—, cerró finalmente con un repunte del 6,76 % en el mercado de futuros de Londres.

El crudo redujo drásticamente la subida después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a última hora de la tarde en Estados Unidos que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".

Además, Trump aseguró en una entrevista con CBS que está planeando "tomar el control" del estrecho de Ormuz.