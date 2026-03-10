El precio del petróleo cae más del 6 % hasta los 92 dólares el barril de Brent
El precio del barril de Brent, tras dispararse en la víspera, cae en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la guerra en Oriente Próximo.
A las 07:00 horas de este martes, los contratos de futuros del brent de más próximo vencimiento caen el 6,53 % respecto al cierre del lunes, hasta los 92,44 dólares el barril.
En la víspera, precio del petróleo, que llegó a dispararse casi un 29 %, hasta situarse cerca de los 120 dólares —máximos desde 2022—, cerró finalmente con un repunte del 6,76 % en el mercado de futuros de Londres.
El crudo redujo drásticamente la subida después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a última hora de la tarde en Estados Unidos que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".
Además, Trump aseguró en una entrevista con CBS que está planeando "tomar el control" del estrecho de Ormuz.
Te puede interesar
El precio de la luz se dispara a su máximo en más de un año por el conflicto en Oriente Medio
Desde febrero de 2025 no se registraba un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico.
Será noticia: Huelga en los comedores escolares públicos de Euskadi, inversión de la empresa china Hithium en Navarra y Trump ve la guerra con Irán "prácticamente terminada"
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La empresa china Hithium invertirá 405 millones en Navarra con una planta de baterías que generaría 746 empleos
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, detallará esta mañana los planes de la empresa china. Según ha sabido EITB, la empresa habría optado finalmente por Navarra pese a que en mayo del año pasado firmó un memorando estratégico con el Ejecutivo vasco para explorar una posible implantación en Euskadi.
Huelga en los comedores escolares de la educación pública hasta el jueves
La primera jornada de paro ha comenzado con movilizaciones en Bilbao, mientras que mañana habrá protestas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.
El Brent sube un 6,76 % el lunes, pero cierra a la baja y por debajo de los 100 dólares
A lo largo del día ha llegado a rozar los 120 dólares por barril y los ministros del G7 se han reunido para acordar su disposición a tomar medidas e incluso a liberar las reservas. El petróleo de Texas ha cerrado la jornada en torno a 95 dólares.
El combustible se sitúa a 15 céntimos del máximo que llevó al Gobierno de España a aprobar una bonificación en 2022
En plena guerra en Oriente Medio, los precios de los carburantes suben día tras día. En la CAV, el diésel se sitúa en 1,767 euros por litro, mientras que la gasolina se paga de media a 1,649 euros. El Gobierno español aprobó las ayudas cuando estos combustibles alcanzaron los 1,91 y 1,81 euros por litro, respectivamente.
Prorrogan el periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos para estudiar la última propuesta de la empresa
La empresa mantiene los 301 despidos y el cierre de la acería de Amurrio, aunque se compromete a no realizar despidos colectivos hasta 2029. Asimismo, ha mejorado las condiciones de las salidas. Por lo que el Comité ha decidido, por votación, pedir la prórroga del periodo de consultas para analizar la oferta, consultar con la plantilla y decidir si la aceptan.
ELA y LAB rechazan por "regresiva" la propuesta de la patronal para el convenio del metal de Álava
Ambos sindicatos han pedido a SEA que retire la oferta, y porque no garantiza el poder adquisitivo de las 25 000 personas que trabajan en el sector. LAB ha avisado que si no muestra voluntad de llegar a un acuerdo habrá movilizaciones.
Los taxistas vascos se movilizarán el 26 de marzo en Donostia contra el “intrusismo profesional” de Uber
La Federación Vasca del Taxi denuncia que las administraciones “toleran” la actividad de las VTC y reclama que se cumpla la normativa vigente.