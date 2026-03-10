Brent upelaren prezioa % 6 baino gehiago jaitsi da, 92 dolarreraino
Bezperan, Brent upela 120 dolarreraino iritsi zen, baina Trumpek Iranen aurkako gerra "ia amaituta" dagoela esan ostean, petrolioaren prezioak behera egin du.
Petrolioaren prezioak % 6 baino gehiago egin du behera egunaren hasieran, bezperan Irango gerrak eraginda % 29 gora egin eta Brent upela 120 dolar inguruan kokatu ondoren.
07:00etan, Brent upelaren prezioa 92,44 dolarreraino jaitsi da.
Atzo, Brent upela ia 120 dolarreraino iritsi zen, % 29 gora eginda.
Hala ere, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Irango gerra "ia amaituta" dagoela ziurtatu ondoren merkatuak lasaitu egin ziren, eta egunaren amaieran Brent upelaren prezioak % 6,76 egin zuen gora.
CBS telebista kateari eskainitako elkarrizketan, Ormuzko itsasartearen kontrola hartzea aztertzen ari dela ere azpimarratu du, munduko ekonomiarentzat "ezinbestekoa" delako.
Hithium enpresa txinatarrak 405 milioi inbertituko ditu Nafarroan, 746 lanpostu sortuko lituzkeen bateria-plantarekin
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak enpresa txinatarraren planak zehaztuko ditu gaur goizean. EITBk jakin duenez, enpresak Nafarroaren alde egin du azkenean, nahiz eta iazko maiatzean Eusko Jaurlaritzarekin memorandum estrategiko bat sinatu zuen Euskadin ezartzeko aukera aztertzeko.
Greba hezkuntza publikoko jantokietan, ostegunera arte
Gaurko lanuztea mobilizazioekin hasiko da Bilbon, eta bihar protestak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan.
Brent kupela % 6,76 igo da astelehenean, baina behera egin du eta 100 dolarretik jaitsi da
Egunean zehar, upeleko 120 dolarren bueltan ibili da. Ondorioz, G7ko ministroek bilera egin dute eta neurriak hartzeko eta erreserbak askatzeko prest daudela adierazi dute. Texasko petrolioak 95 dolar inguruan itxi du eguna.
Hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago erregaia gaur egun
Ekialde Ertaineko gerran, erregaien prezioak gora egiten ari dira egunez egun. EAEn, diesela litroko 1,767 eurokoa da, eta gasolina, berriz, 1,649 eurokoa. Espainiako Gobernuak laguntzak onartu zituen erregai horiek litroko 1,91 eta 1,87 eurokoak izan zirenean, hurrenez hurren.
Luzatu egingo da Tubos Reunidosen LEEaren kontsulta aldia, enpresaren azken proposamena aztertzeko
Enpresak 301 kaleratzeei eta Amurrioko altzairutegiaren itxierari eutsi die. Hala ere, enpresa uztearen baldintzak hobetu ditu. Ondorioz, Batzordeak, bozketa bidez, kontsulta epea luzatzea erabaki du, eskaintza aztertzeko, plantillarekin kontsultatzeko eta onartzen duten edo ez erabakitzeko.
ELAk eta LABek ez dute onartu patronalak Arabako metalgintzako hitzarmenerako egindako proposamena, “atzerakoia” delakoan
Bi sindikatuek eskaintza bertan behera uzteko eskatu diote SEAri, sektoreko 25.000 langileen erosahalmena ez duelako bermatzen.
EAEko taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira, Uberren Donostiako "intrusismo profesionalaren" aurka
Taxien Euskal Federazioak azpimarratu du administrazioek alokairuko auto gidaridunen jarduera "onartzen" dutela, eta indarrean dagoen araudia betetzea eskatu du.
Gas naturalaren prezioak % 30 egin du gora eta 69 euroan dago
Prezioaren igoera Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakadaren ondorioz gertatu da, otsailaren amaieran egindako erasoaldi militarraren eta energia-hornidura etetearen beldurra nagusitu baita.