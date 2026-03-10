EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Brent upelaren prezioa % 6 baino gehiago jaitsi da, 92 dolarreraino

Bezperan, Brent upela 120 dolarreraino iritsi zen, baina Trumpek Iranen aurkako gerra "ia amaituta" dagoela esan ostean, petrolioaren prezioak behera egin du. 

(Foto de ARCHIVO) FILED - 16 August 2019, Lower Saxony, Emlichheim: Oil pumps operate at Wintershall Dea oil well. Photo: Mohssen Assanimoghaddam/dpa 16/8/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
Petrolioa. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Petrolioaren prezioak % 6 baino gehiago egin du behera egunaren hasieran, bezperan Irango gerrak eraginda % 29 gora egin eta Brent upela 120 dolar inguruan kokatu ondoren. 

07:00etan, Brent upelaren prezioa 92,44 dolarreraino jaitsi da. 

Atzo, Brent upela ia 120 dolarreraino iritsi zen, % 29 gora eginda. 

Hala ere, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Irango gerra "ia amaituta" dagoela ziurtatu ondoren merkatuak lasaitu egin ziren, eta egunaren amaieran Brent upelaren prezioak % 6,76 egin zuen gora. 

CBS telebista kateari eskainitako elkarrizketan, Ormuzko itsasartearen kontrola hartzea aztertzen ari dela ere azpimarratu du, munduko ekonomiarentzat "ezinbestekoa" delako. 

Eguneko Titularrak Petrolio Iran Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X