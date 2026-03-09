ATAQUE CONTRA IRÁN
Trump ve la guerra de Irán "prácticamente terminada"

Asimismo, el presidente republicano ha asegurado que el Estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero ha añadido que está "considerando tomar el control" de este paso marítimo vital para la economía global.
Donald Trump
Donald Trump, este pasado fin de semana, en Dover. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

Agencias | EITB

Última actualización

"Creo que la guerra está prácticamente terminada". Son las palabras que ha empleado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asegurar que el ataque que comenzó, junto con Israel, contra Irán está llegando a su fin. 

En una entrevista con la cadena CBS News,  el presidente republicano ha dicho que Washington e Israel "van muy adelantados con respecto a los plazos  (...) y Teherán no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea (...)  sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones".

Asimismo, Trump ha asegurado que el Estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero ha añadido que está "considerando tomar el control" de este paso marítimo vital para la economía global.

Ormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir el Golfo Pérsico para alcanzar el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado.

Al ser preguntado por el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, Trump ha afirmado que "ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto". Ha añadido  que tiene en mente "a otra persona para dirigir el país", aunque no añadió más detalles.

Entre tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha planteado este lunes en conversación telefónica a Trump varias propuestas para un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní. "El presidente de Rusia planteó varias variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní", ha informado Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, aunque no ha detallado los planes. 


